Betis sorprende en la Champions: las claves del equipo de Pellegrini

El Real Betis se convirtió en uno de los equipos destacados del comienzo de la UEFA Champions League 2026/27. Con tres victorias en sus primeras tres presentaciones, el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini mantiene puntaje ideal y afronta una nueva prueba internacional frente al Borussia Dortmund.

El equipo español suma nueve unidades después de superar a Lille, Feyenoord y Porto. A esa campaña se agrega su rendimiento en LaLiga, donde ocupa la cuarta posición con 23 puntos, en lo que representa el mejor inicio de campeonato durante el ciclo del entrenador chileno.

Sin embargo, el presente del Betis no responde únicamente a los resultados de las últimas semanas. Detrás aparece un proceso deportivo iniciado en 2020, cuando Pellegrini asumió la conducción de un equipo que buscaba recuperar regularidad y protagonismo internacional.

Un proyecto que comenzó hace seis años

Desde su llegada, Pellegrini consiguió darle continuidad a una propuesta futbolística basada en la circulación de la pelota, la participación de los mediocampistas y la búsqueda de espacios en campo rival.

El primer paso importante llegó con la clasificación a competencias europeas. Posteriormente, en 2022, el Betis conquistó la Copa del Rey y consolidó una etapa de mayor estabilidad deportiva.

La clasificación a la Champions 2026/27 representó otro avance institucional: el club volvió al principal torneo europeo después de 21 años de ausencia.

En este contexto, la continuidad del entrenador permitió sostener una identidad de juego pese a las modificaciones del plantel y a las exigencias de disputar distintas competencias durante una misma temporada.

Lo Celso, Isco y la importancia del mediocampo

Uno de los aspectos que caracterizan al Betis es la participación de futbolistas con capacidad para organizar el juego y generar situaciones ofensivas.

El argentino Giovani Lo Celso regresó al club en 2024 después de su experiencia en el fútbol inglés y español. Su capacidad para recibir entre líneas, asociarse con sus compañeros y participar en la elaboración ofensiva le permite ofrecer distintas alternativas dentro del esquema.

Por otro lado, Isco aporta experiencia internacional y conocimiento de una competencia que ganó cinco veces durante su etapa en Real Madrid.

La combinación de jugadores experimentados con futbolistas surgidos de las divisiones inferiores también forma parte de la estructura deportiva del club.

Un comienzo que también se refleja en LaLiga

El rendimiento del equipo no se limita al escenario continental.

Con 23 puntos en el campeonato español, Betis registra su mejor arranque liguero desde la llegada de Pellegrini. Además, se trata de uno de los comienzos más productivos de la historia de la institución.

La campaña combina resultados en el torneo local con tres victorias consecutivas en Champions, una situación que obliga al cuerpo técnico a administrar las cargas físicas y las variantes disponibles.

La posibilidad de sostener ambos frentes será uno de los aspectos centrales para evaluar el alcance del proyecto durante los próximos meses.

Borussia Dortmund, una prueba para medir su crecimiento

Este miércoles 4 de noviembre, el Betis visita al Borussia Dortmund por la cuarta jornada de la Champions League.

El equipo alemán llega con seis puntos, mientras que el conjunto español buscará extender su serie de victorias y acercarse a la clasificación para la siguiente instancia.

En la conferencia previa, Pellegrini destacó la importancia de sostener la propuesta del equipo y expresó: «Hay que demostrar por qué estamos en esta posición en la Champions».

El encuentro también tiene un antecedente particular para el entrenador chileno. En 2013, cuando dirigía al Málaga, quedó eliminado en los cuartos de final de la Champions frente al Dortmund, después de una definición en los minutos finales.

Trece años después, Pellegrini vuelve al mismo escenario con otro equipo español y un proyecto que acumula varias temporadas de continuidad.

El desafío de sostener el protagonismo

El comienzo de temporada coloca al Betis en una posición favorable, aunque todavía resta una parte importante de la fase liga de la Champions y del campeonato español.

La continuidad de los resultados dependerá de la respuesta del plantel ante rivales de mayor exigencia, la disponibilidad de sus futbolistas y la capacidad para mantener el rendimiento en ambas competencias.

El partido frente al Borussia Dortmund será una nueva referencia para determinar hasta dónde puede llegar el equipo de Pellegrini en su regreso a la máxima competencia europea.