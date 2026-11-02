Pullaro recibió al embajador de Canadá para fortalecer vínculos comerciales

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este lunes 2 de noviembre al embajador de Canadá en Argentina, Stewart Ross Wheeler, en una reunión destinada a profundizar las relaciones institucionales, comerciales y productivas entre la provincia y el país norteamericano.

El encuentro se desarrolló en la sede del Gobierno Provincial en Rosario y contó con la participación del ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz; y la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada.

Durante la reunión se analizaron distintas posibilidades de cooperación vinculadas con el comercio exterior, la actividad universitaria, las políticas ambientales, la seguridad y la atracción de inversiones.

Santa Fe busca ampliar sus relaciones comerciales

Tras el encuentro, Claudio Díaz explicó que uno de los temas abordados fue el proceso de acercamiento comercial entre Canadá y el Mercosur.

El funcionario también mencionó coincidencias vinculadas con la política internacional del primer ministro canadiense, Mark Carney, y señaló que existen oportunidades para avanzar en programas de cooperación técnica e institucional.

Entre las áreas identificadas aparecen la educación universitaria, el ambiente y la seguridad, además del intercambio comercial y las posibilidades de articulación con sectores productivos.

La reunión forma parte de las gestiones de vinculación internacional que lleva adelante el Gobierno santafesino para establecer contactos con otros países y promover la participación de empresas provinciales en mercados externos.

Exportaciones e inversiones, entre los principales objetivos

Por su parte, Georgina Losada destacó la capacidad exportadora de Santa Fe y sostuvo que la provincia ocupa el segundo lugar a nivel nacional en ese indicador.

La secretaria de Comercio Exterior mencionó herramientas de promoción económica como el Santa Fe Business Forum y la Ronda RIGI, espacios que buscan facilitar contactos entre empresas, potenciales inversores y representantes de distintos sectores productivos.

Según explicó, estas iniciativas permiten presentar oportunidades de inversión tanto a firmas argentinas como extranjeras.

La funcionaria también hizo referencia a la cooperación técnica con Canadá en actividades vinculadas con las legumbres, la miel y los productos lácteos, sectores que forman parte de la estructura agroindustrial santafesina.

El desafío de la reconversión productiva

Otro de los aspectos abordados fue la necesidad de adaptar parte de la producción santafesina a nuevas demandas económicas, especialmente aquellas relacionadas con el desarrollo de la actividad minera en distintas regiones del país.

En ese sentido, Losada planteó que Santa Fe busca mantener su participación como proveedora de bienes y servicios, además de consolidar su función logística para la salida de productos argentinos hacia los mercados internacionales.

La provincia cuenta con una estructura industrial, agroexportadora y portuaria que representa un componente central de su actividad económica.

El Gobierno provincial considera que esas características pueden contribuir a generar nuevas oportunidades comerciales y atraer inversiones vinculadas con cadenas productivas nacionales e internacionales.

Qué dejó el encuentro con Canadá

La reunión permitió presentar las capacidades productivas de Santa Fe y establecer una agenda de temas de interés compartido.

Sin embargo, la información oficial difundida hasta el momento no incluye anuncios de inversiones específicas, convenios firmados ni compromisos económicos concretos.

Las posibles derivaciones dependerán de futuras negociaciones y de la continuidad de los contactos institucionales y empresariales entre ambas partes.