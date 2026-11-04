Real Madrid visita al AEK Atenas: horario, TV y cómo llegan

El Real Madrid afrontará este miércoles una nueva presentación en la UEFA Champions League 2026/27 cuando visite al AEK Atenas, por la cuarta jornada de la fase de liga. El partido comenzará a las 14:45 de Argentina y tendrá como escenario el AEK Arena, donde el equipo griego intentará hacerse fuerte ante uno de los candidatos de la competición.

El conjunto dirigido por José Mourinho llega con un inicio perfecto en el torneo continental: consiguió tres victorias en sus primeras tres presentaciones y acumula nueve puntos. En tanto, el AEK, conducido por Marko Nikolić, suma tres unidades y necesita mejorar su rendimiento para acercarse a los puestos de clasificación

AEK ATENAS VS. REAL MADRID CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 · FECHA 4 AEK Atenas HORA ARGENTINA 14:45 VS. Real Madrid Información Detalle Fecha Miércoles 4/11/2026 Horario 14:45 (Argentina) Estadio AEK Arena, Atenas Televisión Fox Sports Streaming Disney+ Premium NOVEDADES DEL SUR | DEPORTES

La transmisión televisiva está anunciada por Fox Sports, mientras que Disney+ Premium figura entre las alternativas digitales para seguir el encuentro desde Argentina.

Cómo llega Real Madrid al partido

El equipo español atraviesa una serie de resultados favorables y buscará sostener su rendimiento fuera de casa. En su presentación anterior por Champions League derrotó 4-1 al Leipzig y quedó ubicado entre los primeros puestos de la clasificación general.

Mourinho señaló en la previa que el equipo deberá afrontar el encuentro con seriedad, especialmente por las dificultades históricas que representa para el club jugar en Atenas.

El entrenador también remarcó la necesidad de conseguir puntos para mantener el buen comienzo de temporada.

AEK Atenas busca recuperarse ante su público

El conjunto griego afronta el compromiso después de una derrota por 5-1 frente al Manchester City en la tercera jornada.

Con tres puntos acumulados, el AEK necesita sumar para mejorar su ubicación en la fase de liga. Su entrenador, Marko Nikolić, reconoció la diferencia de trayectoria entre ambos clubes, aunque destacó la importancia de aprovechar la localía y competir con intensidad.

Además, el equipo griego llega con algunas dificultades en su plantel. Nikolić confirmó que João Mário se encuentra hospitalizado por una neumonía, mientras que otros futbolistas evolucionan de sus respectivas molestias físicas.

Las posibles formaciones de AEK y Real Madrid

Las alineaciones deberán ratificarse oficialmente antes del comienzo del encuentro. Entre los futbolistas incluidos en la convocatoria del Real Madrid aparecen Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Federico Valverde.

Por el lado del AEK, entre los nombres que aparecen en las proyecciones previas figuran Alberto Brignoli, Harold Moukoudi, Razvan Marin y Aboubakary Koita

Qué se juega cada equipo en la Champions League

El Real Madrid intentará alcanzar los 12 puntos y consolidarse en la zona alta de la tabla, donde los ocho primeros avanzarán directamente a octavos de final.

El AEK, por su parte, buscará acercarse a los puestos que permiten disputar la ronda eliminatoria previa a los octavos. El resultado de este miércoles tendrá incidencia en las aspiraciones de ambos equipos de cara a las próximas jornadas.