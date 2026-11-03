Capi visitó Firmat durante un fin de semana con más de 1.500 deportistas

La ciudad de Firmat recibió la visita de Capi, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos 2026, en el marco de un fin de semana dedicado al deporte infantil que reunió a más de 1.500 chicos y chicas. Las actividades se desarrollaron en las instalaciones del Firmat Foot Ball Club y del Club Atlético Argentino, con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad.

La presencia del personaje formó parte de las acciones de difusión del certamen internacional y permitió acercar su identidad a los participantes de dos encuentros deportivos que convocaron a instituciones de diferentes localidades.

Más de 800 participantes en el Torneo Nacional de Mini Básquet

Uno de los acontecimientos centrales del fin de semana fue el Torneo Nacional de Mini Básquet, organizado por el Firmat Foot Ball Club, que recibió a más de 800 deportistas provenientes de distintos puntos de la Argentina.

La convocatoria permitió reunir a jugadores de categorías formativas, entrenadores y familias en jornadas dedicadas a la práctica deportiva y al intercambio entre instituciones.

Durante el encuentro, Capi compartió actividades con los participantes y estuvo acompañado por las mascotas de los clubes locales.

La visita también permitió difundir los Juegos Suramericanos 2026 entre los chicos y chicas que forman parte de las divisiones infantiles del básquet.

El mini vóley reunió a unos 700 chicos y chicas

En paralelo, el Club Atlético Argentino organizó su Encuentro Anual de Mini Vóley, que se desarrolló en la Villa Deportiva de la institución y contó con la participación de aproximadamente 700 niños y niñas de diferentes localidades de la región.

La jornada incluyó actividades deportivas y espacios de encuentro entre las delegaciones participantes.

Capi también estuvo presente en este evento, donde interactuó con los jóvenes deportistas y sus familias.

El acompañamiento provincial y municipal

Ambos encuentros contaron con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe y de la gestión municipal de Firmat.

Desde el municipio destacaron la importancia de estas iniciativas para promover la actividad física desde edades tempranas y generar espacios de participación para las familias.

Además, señalaron que el trabajo de los clubes permite sostener una agenda de competencias y encuentros que convoca a delegaciones de otras localidades.

En este marco, la visita de Capi vinculó las actividades deportivas de Firmat con la difusión de los Juegos Suramericanos 2026, un acontecimiento internacional que tiene a la provincia de Santa Fe como sede.

Firmat y su actividad deportiva regional

La realización de ambos encuentros volvió a poner en evidencia la capacidad de convocatoria de las instituciones deportivas de Firmat.

La participación conjunta de más de 1.500 deportistas representó también un movimiento de familias, entrenadores y acompañantes que llegaron a la ciudad durante el fin de semana.

La continuidad de estas propuestas dependerá del trabajo de los clubes organizadores y del acompañamiento institucional para futuras ediciones.