Arsenal visita a Slavia Praga por Champions: horario, TV y previa

La UEFA Champions League 2026/27 continúa este miércoles con la cuarta jornada de su fase liga y uno de los encuentros tendrá como protagonistas a Slavia Praga y Arsenal. El conjunto inglés visitará la capital de República Checa con el objetivo de mantenerse entre los principales puestos de la clasificación general.

El partido comenzará a las 17:00, hora argentina, en el Eden Arena de Praga, con arbitraje del alemán Tobias Stieler.

CHAMPIONS LEAGUE · FECHA 4 HOY · SLAVIA PRAGA VS. ARSENAL Día Miércoles 4/11 Horario argentino 17:00 Estadio Eden Arena, Praga Transmisión ESPN 3 / Disney+ Premium

Cómo llegan Slavia Praga y Arsenal

Arsenal afrontará su cuarto compromiso europeo con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. El equipo dirigido por Mikel Arteta ocupa el séptimo lugar de la tabla general y buscará consolidarse en la zona de clasificación directa a octavos de final.

En sus primeras tres presentaciones, el conjunto londinense derrotó a Napoli y Lille, mientras que empató 2-2 frente a Bayern Múnich.

Por otro lado, Slavia Praga atraviesa una situación diferente. El conjunto checo acumula un punto en tres partidos y se encuentra en el puesto 32 de la clasificación.

El equipo local necesita sumar para mejorar sus posibilidades de alcanzar la zona de playoffs. Aunque sus resultados en la competencia europea no fueron favorables, buscará aprovechar la localía para conseguir su primera victoria en esta edición.

El historial favorece al Arsenal

Los antecedentes oficiales entre ambos equipos muestran una ventaja del conjunto inglés. En cinco enfrentamientos por competencias europeas, Arsenal consiguió tres victorias y se registraron dos empates.

El último cruce se disputó el 4 de noviembre de 2025, cuando Arsenal se impuso por 3-0 en Praga.

Fecha Partido Resultado 04/11/2025 Slavia Praga - Arsenal 0-3 15/04/2021 Slavia Praga - Arsenal 0-4 08/04/2021 Arsenal - Slavia Praga 1-1 07/11/2007 Slavia Praga - Arsenal 0-0 23/10/2007 Arsenal - Slavia Praga 7-0

Qué se juegan los dos equipos

La cuarta fecha representa una oportunidad para que Arsenal avance hacia su objetivo de terminar entre los ocho mejores de la fase liga, posiciones que otorgan el acceso directo a octavos de final.

Slavia Praga, mientras tanto, necesita reducir la distancia con los equipos ubicados en puestos de clasificación a los playoffs.

El resultado tendrá incidencia en la tabla general cuando todavía resten cuatro jornadas para completar esta primera etapa de la Champions League.