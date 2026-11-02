Operativo policial en el sur de Santa Fe para prevenir delitos

La Policía de la Provincia llevó a cabo un operativo de saturación en la zona sur de la ciudad de Santa Fe el pasado viernes, con el objetivo de aumentar la presencia policial y prevenir hechos delictivos.

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, informó que las tareas fueron realizadas por personal de la Unidad Regional I y otras áreas operativas. Estas acciones forman parte del Plan de Seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien prioriza esta política desde el inicio de su gestión.

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El operativo se desarrolló en sectores que incluyen el barrio Sur, y también alcanzó a los barrios Roma y Roque Sáenz Peña, según precisó Coudannes durante una conferencia de prensa en la intersección de avenida General López y Zavalla.

La funcionaria explicó que estas intervenciones responden tanto a un trabajo conjunto con las vecinales y reuniones con los vecinos, como a una planificación operativa de la Policía de Santa Fe. Además, se basan en el monitoreo semanal de datos de las Unidades Regionales I y II, y de la ciudad de Rosario, para mantener una acción proactiva en el control del territorio.

En la última semana, se secuestraron 18 armas de fuego en la provincia, con un pico de 11 decomisos el viernes y dos más durante el fin de semana, detalló Coudannes.

Legislación y medidas en debate

La vocera también destacó la importancia de avanzar con una segunda etapa de un paquete de medidas legislativas que el Poder Ejecutivo provincial elevó a la Legislatura. Estas normas buscan profundizar el trabajo contra la violencia en la provincia, tras las leyes sancionadas al inicio de la gestión del gobernador Pullaro.

El debate sobre estas medidas está previsto para esta semana en la Legislatura provincial, según indicó la funcionaria.

Por otro lado, Coudannes mencionó que el miércoles 4 y jueves 5 se realizará un encuentro en el Salón Metropolitano, con paneles de debate y una feria de exposiciones. La segunda jornada será abierta y gratuita para el público, con el fin de compartir las políticas implementadas y los desafíos en materia de seguridad.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.