Santa Isabel despidió sus Jornadas Teatreras con más de 200 espectadores

Santa Isabel vivió durante tres días una nueva edición de las Jornadas Teatreras, una propuesta cultural que reunió diferentes expresiones artísticas y culminó el último fin de semana con una sala colmada. De acuerdo con la información difundida sobre el encuentro, más de 200 espectadores asistieron a la jornada de cierre.

La programación combinó la participación de compañías provenientes de otras provincias con el trabajo de artistas locales, ofreciendo espectáculos destinados a distintos públicos.

Una jornada con teatro, danza y títeres

La apertura de la última fecha estuvo a cargo de La Maquinita Teatral, compañía oriunda de Capilla del Monte, Córdoba, que llegó a Santa Isabel con su espectáculo "Objetos Perdidos".

La obra integró diferentes recursos escénicos, entre ellos teatro, danza, títeres y maquinaria animada, mediante una propuesta que combinó distintas técnicas de representación.

Posteriormente se presentó el Ballet Isabelense, dirigido por el profesor Mariano Luraschi, quien continúa desarrollando su actividad artística vinculada a la danza y las expresiones tradicionales.

Luraschi tendrá este año la responsabilidad de dirigir el ballet santafesino en el Festival de Cosquín, una participación que también fue destacada durante las jornadas por su vinculación con la comunidad de Santa Isabel.

La presencia del Ballet Isabelense permitió incorporar a la programación una propuesta de danza local y dar continuidad a la participación de artistas de la localidad en este tipo de encuentros.

El humor marcó el cierre de las jornadas

La última presentación estuvo protagonizada por Lucas y Sebastián Palau, bajo la dirección de Oscar "Tuki" Milanesi.

Los artistas llevaron a escena una comedia que cerró la programación frente al público presente, completando una jornada en la que convivieron distintas disciplinas artísticas.

El encuentro permitió reunir sobre un mismo escenario a artistas invitados y representantes de la actividad cultural local, con propuestas que abarcaron desde el teatro de objetos hasta la danza y el humor.

Reconocimiento a los artistas y al público

Desde el Gobierno de Santa Isabel expresaron su agradecimiento a quienes participaron en la organización y el desarrollo de las Jornadas Teatreras.

El reconocimiento estuvo dirigido especialmente a los elencos locales, al taller de teatro para infancias, a las familias y a los espectadores que acompañaron las distintas funciones.

La participación de estos espacios también refleja el trabajo cultural que se desarrolla en la localidad, tanto desde las propuestas de formación artística como desde las presentaciones abiertas a la comunidad.

Con la finalización de esta edición, Santa Isabel completó tres días de actividades dedicadas a las artes escénicas. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre las fechas ni la programación de una próxima edición.