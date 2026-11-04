Santa Fe aumentó un 11,57% los boletos de colectivos interurbanos

El Gobierno de Santa Fe oficializó un aumento del 11,57% en las tarifas del transporte interurbano de pasajeros de media y larga distancia. La medida fue establecida mediante el Decreto 2351/2026, publicado el martes 3 de noviembre, y contempla su aplicación desde la fecha de publicación.

La actualización modifica los valores de referencia utilizados para calcular el precio de los pasajes en los distintos recorridos provinciales. Además, establece una tarifa mínima de $2.345 por pasajero, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

La decisión alcanza a los servicios provinciales comprendidos en el régimen tarifario, por lo que tendrá impacto en quienes utilizan colectivos para trasladarse entre localidades por motivos laborales, educativos, de salud o personales.

Por qué aumentan los pasajes en Santa Fe

De acuerdo con los fundamentos expuestos por el Ejecutivo provincial, la actualización responde al incremento de los costos necesarios para sostener el funcionamiento del transporte de pasajeros.

Entre los factores mencionados aparecen las variaciones en los gastos operativos de las empresas y la eliminación de los subsidios nacionales destinados al transporte del interior del país.

El último ajuste tarifario informado se había aplicado en abril de 2026, cuando los boletos registraron una suba del 30,57%. Desde entonces, según los argumentos oficiales, se produjeron nuevas modificaciones en la estructura de costos que motivaron la revisión de los valores.

La disposición lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro, del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y del ministro de Economía, Pablo Olivares.

Cómo impactará en los pasajeros de la región

La actualización también resulta relevante para los habitantes del sur santafesino que utilizan el transporte público para viajar entre localidades como Villa Cañás, Venado Tuerto, Teodelina, Santa Isabel y otras ciudades de la región.

Sin embargo, todavía no se dispone en la información difundida de un cuadro detallado con los nuevos precios de cada recorrido. Por ese motivo, el valor final de los pasajes deberá consultarse con las empresas prestadoras.

El incremento del 11,57% permite calcular una referencia sobre los precios anteriores, aunque el importe definitivo puede depender del cuadro tarifario autorizado para cada servicio.

Por ejemplo, un boleto que costaba $10.000 pasaría a tener un valor de referencia de $11.157 si se le aplicara directamente el porcentaje anunciado.

Los intendentes reclaman una distribución diferente de los subsidios

En paralelo, los intendentes de Rosario, Pablo Javkin; Santa Fe, Juan Pablo Poletti; y Córdoba, Daniel Passerini, anunciaron que llevarán al Congreso de la Nación un reclamo conjunto por la distribución de los subsidios al transporte.

El planteo apunta a revisar los criterios utilizados para asignar recursos nacionales y establecer un sistema de financiamiento más equitativo entre las distintas jurisdicciones.

Este reclamo se desarrolla en un contexto de discusión sobre los costos del transporte público y las dificultades que enfrentan las administraciones locales y provinciales para sostener los servicios.

Mientras tanto, la actualización tarifaria provincial ya fue anunciada y resta conocer el detalle de los nuevos valores que aplicarán las empresas en cada corredor interurbano.