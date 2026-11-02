Diez departamentos santafesinos incorporados al régimen de Zonas Cálidas

El gobierno nacional oficializó este lunes la inclusión de diez departamentos del centro norte de Santa Fe en el régimen de Zonas Cálidas, que otorga subsidios al consumo eléctrico durante los meses de verano.

La resolución 300/2026, publicada el 1 de noviembre, amplía el área de alcance del beneficio y establece nuevos bloques de kilovatios hora (kWh) bonificables para usuarios de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Leé también: Subsidios de luz: Nación incorporó a diez departamentos de Santa Fe a Zona Cálida

Según informaron desde la provincia, la medida alcanza a 239.106 usuarios, de los cuales 43.994 pertenecen a la zona "muy cálida" y 195.112 a la zona "cálida". En la primera categoría, el tope de consumo subsidiado es de hasta 500 kWh mensuales entre noviembre y abril. En la segunda, el límite es de 300 kWh en noviembre, marzo y abril, y 370 kWh en diciembre, enero y febrero.

Desde la EPE indicaron que el beneficio comenzará a reflejarse en las facturas a partir del próximo ciclo de facturación, dependiendo de cada usuario. Además, aclararon que solo se aplicará a quienes estén inscriptos en el registro nacional de subsidios (Argentina.gob.ar/subsidios), donde se determina la elegibilidad.

Gestiones provinciales para la ampliación

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, señaló que el pedido para incorporar estos departamentos al régimen nacional fue realizado en varias oportunidades durante el último año ante autoridades nacionales, incluyendo al coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.

Puccini recordó que el reclamo comenzó en octubre de 2024 durante reuniones de la Región Litoral, con la participación de la secretaria de Región Centro e Integración Regional, Claudia Giaccone. Posteriormente, se retomó el tema junto a provincias del Norte Grande y en encuentros con funcionarios nacionales. También la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, planteó esta necesidad en el Consejo Federal de Energía.

Departamentos y categorías

La nueva resolución ubica a los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado en la categoría "muy cálida", con un tope de 500 kWh mensuales subsidiados. Por su parte, Castellanos, Garay, La Capital, Las Colonias, San Cristóbal, San Javier y San Justo quedan en la categoría "cálida", con límites de consumo bonificado que varían según el mes.

Los nueve departamentos restantes de la provincia mantienen la clasificación de "templado cálido" y no experimentan cambios en los beneficios.

Esta ampliación busca atender las diferencias climáticas dentro de Santa Fe y reconocer la mayor demanda eléctrica que se genera en las zonas más cálidas durante el verano.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas