Pullaro destaca la importancia de cuidar la industria santafesina

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este martes 2 de noviembre en la 32° Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) en Buenos Aires, donde destacó la importancia de proteger cada rama de la industria provincial.

El encuentro, que se realizó en el Golden Center de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunió a funcionarios nacionales y provinciales, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y gobernadores de distintas provincias. El foco estuvo puesto en la articulación entre la industria, el agro, la minería, la energía y los servicios basados en el conocimiento.

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Pullaro participó del segundo panel junto al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, donde analizaron el impacto de sectores como la energía y la minería en sus provincias. En este marco, el mandatario santafesino afirmó que el Estado debe estar preparado para la etapa que viene y llamó a cuidar todas las ramas industriales para potenciar el desarrollo.

El gobernador recordó la realización reciente de la primera Ronda de Negocios RIGI en Rosario, que convocó a 1.800 empresas de distintas provincias y generó más de 2.000 encuentros comerciales. Según indicó, 800 de esas empresas lograron acuerdos para proveer a mineras, lo que abre una perspectiva positiva a largo plazo.

Además, Pullaro mencionó la creación en 2017 de la Mesa de Gas, Minería y Petróleo en Santa Fe, que permitió establecer acuerdos y fortalecer vínculos con provincias productoras como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Salta y Neuquén.

El gobernador también destacó que en Santa Fe existen actualmente 6.500 empresas vinculadas al sector agroindustrial y cerca de 700 industrias relacionadas con minería y energía, resultado de convenios con provincias petroleras y mineras.

En cuanto al desarrollo tecnológico, Pullaro resaltó la vinculación entre las industrias locales y las 14 universidades públicas y privadas, los 28 polos tecnológicos y los 30 centros de innovación tecnológica que hay en la provincia. Según dijo, este ecosistema favorece la generación de nuevas empresas y el crecimiento industrial.

En otro tramo de su discurso, el mandatario provincial planteó la necesidad de discutir el destino de las divisas que ingresen por estas actividades, cuestionando si se priorizará la redistribución tradicional de la riqueza o la inversión en infraestructura para promover la igualdad.

Finalmente, Pullaro se mostró dispuesto a debatir el sistema tributario federal y recordó que en la Ley Tributaria 2026 Santa Fe aplicó una reducción de impuestos por 80 mil millones de pesos, destinada a aliviar a los sectores productivos en un contexto económico complejo. Explicó que esta medida forma parte de políticas contracíclicas que incluyen la toma de crédito público para financiar infraestructura.

Por su parte, el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, valoró el éxito de la Ronda de Negocios RIGI en Rosario y agradeció a Pullaro por la organización. Caputo anticipó que se buscará repetir este tipo de encuentros de forma mensual para fortalecer la actividad industrial y comercial.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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