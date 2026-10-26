La red pública de salud de Santa Fe realizó 187 cirugías programadas de vesícula y amígdalas durante los primeros cinco días de una estrategia que involucra a diez hospitales de alta complejidad. Según informó el Ministerio de Salud provincial, esa primera etapa se desarrolló en cinco establecimientos y permitió atender a pacientes que esperaban una intervención.

El coordinador de Procesos Quirúrgicos de Tercer Nivel, Diego Ferreyra, indicó que la cantidad de operaciones superó lo planificado para esa instancia. Para la segunda semana se proyectan otras 150 intervenciones, por lo que estimó que podría superarse el objetivo inicial de 300. Esa cifra corresponde a una previsión y todavía no constituye un resultado alcanzado.

Ferreyra explicó que la finalidad de las jornadas es dar respuesta a quienes aguardan una cirugía y mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles. Las operaciones realizadas fueron colecistectomías y amigdalectomías, procedimientos de extracción de vesícula y amígdalas, respectivamente.

La segunda etapa se desarrollará del 26 al 30 de octubre. Las intervenciones por litiasis vesicular están previstas en el Hospital Provincial del Centenario, de Rosario; el Hospital José María Cullen, de Santa Fe; y el Hospital Alejandro Gutiérrez, de Venado Tuerto. El Hospital de Niños Zona Norte, de Rosario, realizará cirugías de amígdalas, mientras que el Hospital Dr. Jaime Ferré, de Rafaela, llevará adelante ambos procedimientos en simultáneo.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, sostuvo que las jornadas fueron organizadas con la participación de todos los servicios para optimizar los tiempos y anticipar la resolución de los problemas de los pacientes. También afirmó que los hospitales mantuvieron su funcionamiento habitual durante el operativo.

De acuerdo con el balance oficial, los establecimientos sostuvieron la atención de urgencias y las cirugías previstas para otras patologías. Entre los procedimientos de alta complejidad, la Provincia destacó la ablación multiorgánica número 100 del año, realizada en el Hospital Escuela Eva Perón, de Granadero Baigorria.

En el Hospital Provincial de Rosario se concretaron 28 amigdalectomías destinadas a pacientes pediátricos. Su directora, Victoria Sgro, informó que tuvieron una duración promedio aproximada de 35 minutos y que no registraron complicaciones. Explicó, además, que la organización tomó como antecedente una semana de cirugías de vesícula realizada en mayo en ese establecimiento.

La comunicación provincial también recogió testimonios de familiares. Brenda, mamá de Ramiro, valoró la atención recibida y señaló que su hijo evolucionaba favorablemente y asistía a controles. La madre de Julia, de cuatro años, contó que la niña se encontraba en recuperación tras una operación de amígdalas y expresó su satisfacción con el equipo del Hospital Provincial.