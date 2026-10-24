Los estudiantes de Diseño y Comunicación Multimedial de la EETP N.º 476 “Miguel Castellanos”, de San José de la Esquina, presentaron sus producciones del año en la Gala de Comunicación. La actividad reunió a docentes, alumnos y familias, y contó con la presencia de autoridades locales y del diputado provincial Edgardo Porfiri.

Los trabajos expuestos permitieron conocer parte de la formación que ofrece la escuela, en la que se combinan herramientas tecnológicas, creatividad y conocimientos técnicos. La propuesta educativa incluye producción y edición de imagen, video y audio, además de diseño gráfico, animación y desarrollo de proyectos digitales.

Esa preparación también tiene una instancia de trabajo fuera del aula. Los estudiantes del último año de la orientación realizan prácticas profesionalizantes en la Municipalidad de San José de la Esquina. Allí participan en la elaboración de contenidos para redes sociales, videos institucionales y el informativo San José al Día.

Las prácticas vinculan los aprendizajes de la tecnicatura con tareas concretas de comunicación municipal. La participación de los alumnos abarca distintos formatos de producción, en línea con las herramientas que trabajan durante su formación escolar.

La institución también desarrolla el proyecto MULTITEC, impulsado por la Tecnicatura en Diseño y Comunicación Multimedial. Su objetivo es que los jóvenes produzcan contenidos en diferentes formatos y sumen experiencias relacionadas con el ámbito profesional.

Con más de siete décadas de trayectoria, la EETP 476 integra la enseñanza técnica con proyectos concretos y actividades vinculadas con la comunidad. En la gala, las producciones estudiantiles fueron el eje de una jornada que permitió compartir con las familias parte del trabajo realizado durante el ciclo lectivo.

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