Argentino de Rosario empató 1 a 1 como visitante ante Defensores de Glew en el partido de ida de la Promoción entre la Primera C y el Promocional Amateur. El equipo rosarino definirá su permanencia el próximo fin de semana en el estadio José Martín Olaeta, con ventaja deportiva: si vuelve a igualar, conservará la categoría.

El Salaito consiguió recuperarse de una desventaja en el estadio Glorioso Parque Roma y dejó abierta la serie para la revancha en barrio Sarmiento. Thiago Scarcheri puso en ventaja al conjunto local durante el primer tiempo y Thiago Bartalini convirtió el empate a los 30 minutos del complemento.

Antes de la apertura del marcador, Argentino tuvo una oportunidad para adelantarse. A los 22 minutos, Teo Guiñazú falló un penal y, apenas tres minutos después, Scarcheri anotó el 1 a 0 para Defensores. Esa secuencia obligó al equipo rosarino a buscar la recuperación fuera de casa.

En la segunda mitad, Argentino aceleró el ritmo y logró la igualdad por medio de Bartalini. El gol le permitió llegar al tramo final con el resultado que terminaría llevándose de Glew, aunque todavía dispuso de una ocasión para quedarse con la victoria.

Cerca del cierre, Manuel Correa Medina quedó mano a mano con el arquero de Defensores, pero no pudo convertir el 2 a 1. Así, el encuentro terminó empatado y la definición de la Promoción quedó pendiente para el partido de vuelta.

La revancha en el José Martín Olaeta resolverá si Argentino continúa en la Primera C o desciende. El conjunto rosarino contará con la localía y con la ventaja deportiva, que le permite asegurar la permanencia tanto con una victoria como con un nuevo empate.

Leé también

Victoria Conte y Topa crearon un juego para compartir en familia

Cáncer de mama: las farmacéuticas destacaron el valor de la prevención y el acompañamiento

Villa Cañás entregó certificados a nuevos acompañantes de personas mayores