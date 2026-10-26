El precio de la tierra rural en Santa Fe presenta diferencias según la ubicación, la calidad del suelo y las posibilidades productivas de cada región. Un relevamiento del Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe señala que los campos de mayor valor se encuentran en el sur provincial, donde una hectárea agrícola de primera calidad puede alcanzar los 18.000 dólares.

El estudio, elaborado a partir de la clasificación de la Compañía Argentina de Tierras y de indicadores del INTA, identifica a los departamentos Rosario y Constitución entre las zonas con las cotizaciones más elevadas.

En estos territorios, comprendidos dentro de la Pampa Ondulada Santafesina, los suelos agrícolas de clase 1 registran valores de referencia que oscilan entre 13.000 y 18.000 dólares por hectárea.

Cuánto cuesta una hectárea en las distintas regiones

La diferencia de precios responde principalmente a las condiciones productivas de cada territorio, aunque también influyen la ubicación, la infraestructura disponible y la oferta de establecimientos rurales.

En la Cuenca Endorreica del sur santafesino, las tierras agrícolas presentan cotizaciones de entre 9.000 y 15.000 dólares por hectárea.

Por otro lado, en la Pampa Llana, ubicada hacia el centro-oeste provincial, los valores se encuentran entre 7.000 y 12.000 dólares.

En departamentos como Las Colonias y Castellanos, donde conviven la producción agrícola y la actividad tambera, las referencias van de 7.000 a 14.000 dólares.

La situación cambia en el norte de Santa Fe. En los Bajos Submeridionales, donde predominan establecimientos ganaderos y existen condicionamientos relacionados con el agua y los anegamientos, se mencionan precios desde 150 dólares por hectárea.

El mercado rural comienza a mostrar mayor movimiento

Según el relevamiento, el sector inmobiliario rural registra una recuperación gradual después de un período de menor actividad.

Entre los factores señalados aparecen la mejora del precio de la hacienda y la limitada disponibilidad de campos agrícolas de alta calidad.

En el sur provincial, muchos propietarios prefieren conservar sus tierras como reserva patrimonial, una circunstancia que restringe la cantidad de establecimientos ofrecidos para la venta.

Además, el informe explica que utilizar suelos agrícolas de primera calidad para ganadería extensiva implica resignar un margen bruto estimado en alrededor de 500 dólares anuales por hectárea frente a determinadas alternativas agrícolas.

Por esa razón, la producción ganadera en estas zonas suele concentrarse en superficies de menor aptitud o en sistemas intensivos.

Cómo evolucionaron los precios en los últimos 25 años

El estudio también repasa los cambios registrados desde la salida de la convertibilidad.

A comienzos de la década de 2000, una hectárea en la zona núcleo tenía un valor de entre 3.500 y 4.500 dólares.

Entre 2003 y 2012, la expansión de la siembra directa, la incorporación de tecnología y los precios internacionales impulsaron una valorización que llevó algunas cotizaciones hasta los 20.000 dólares.

Posteriormente, el mercado atravesó una etapa de ajuste, con retrocesos estimados de entre el 15% y el 25% respecto de aquellos máximos.

Actualmente, los valores de referencia muestran una recuperación gradual, aunque las diferencias entre regiones continúan siendo significativas.

La evolución de las operaciones, la rentabilidad agropecuaria y la disponibilidad de campos a la venta serán factores para observar durante los próximos meses.