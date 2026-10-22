River Plate podría afrontar una nueva modificación en su estructura futbolística antes del comienzo de la temporada 2027. Pablo Longoria, quien asumió como director deportivo en abril de este año, tiene su continuidad en duda y la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo analizará su desempeño durante los próximos meses.

Dentro del club crecen las posibilidades de que el dirigente español deje su cargo en diciembre. Aunque todavía no existe una decisión oficial, la evaluación interna estaría marcada por interrogantes sobre su función y el alcance de su participación en las decisiones deportivas.

La situación aparece en un momento en el que River transita la parte final de la temporada, con compromisos importantes por delante, entre ellos los clásicos frente a Racing y Boca.

Una incorporación que buscaba renovar la estructura deportiva

Longoria llegó a Núñez con experiencia en diferentes instituciones europeas. A lo largo de su carrera trabajó en áreas de scouting de Newcastle, Atalanta, Sassuolo, Juventus y Valencia, además de desempeñarse como presidente del Olympique de Marsella.

Su contratación respondió a la intención de incorporar una estructura de gestión futbolística con mayor participación del análisis de datos, el seguimiento de jugadores y la planificación de incorporaciones.

Durante sus primeros seis meses mantuvo un perfil público reducido, aunque participó de actividades en River Camp y sostuvo reuniones con responsables de las divisiones inferiores.

Uno de los principales cambios de su gestión fue la creación del Departamento de Performance, orientado al análisis audiovisual, la nutrición y otras herramientas de seguimiento del rendimiento deportivo.

El mercado de pases y las decisiones bajo análisis

El español tuvo participación en un mercado de transferencias en el que River realizó una inversión cercana a los 70,7 millones de dólares.

Ese período también estuvo acompañado por salidas de futbolistas, rescisiones contractuales y decisiones sobre jugadores que quedaron fuera de la consideración deportiva.

Sin embargo, no todas esas determinaciones pueden atribuirse exclusivamente a Longoria, ya que las incorporaciones y desvinculaciones forman parte de un proceso en el que intervienen distintas áreas del club.

En septiembre, durante una reunión de Comisión Directiva, Di Carlo destacó la intervención del equipo de trabajo del director deportivo en la contratación de Tobías Andrada.

El presidente señaló que la operación había contado con informes de una profundidad que, según su evaluación, no tenía antecedentes en la institución.

Aquellas declaraciones representaron un respaldo público a la metodología de trabajo implementada por el área.

Domingo Catoira también podría dejar River

Una eventual desvinculación de Longoria podría tener consecuencias sobre otros integrantes de la estructura deportiva.

Entre ellos aparece Domingo Catoira, dirigente franco-español que se incorporó en junio por recomendación del actual director deportivo y desarrolla tareas vinculadas al scouting.

De acuerdo con la información difundida, su continuidad también quedaría comprometida si se confirma la salida de Longoria. Por el momento, se trata de una versión no confirmada oficialmente.

Una definición pendiente para diciembre

La decisión final quedaría en manos de la conducción encabezada por Di Carlo, que deberá determinar si mantiene el proyecto iniciado en abril o introduce modificaciones para la próxima temporada.

Mientras tanto, Longoria continúa ocupando su cargo y no se informó ninguna rescisión contractual.

El cierre deportivo de 2026 y la evaluación del funcionamiento de las distintas áreas podrían influir en la resolución. Hasta que exista una comunicación institucional, su posible salida debe considerarse una alternativa en análisis y no una decisión tomada.