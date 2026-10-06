Un procedimiento policial registrado durante la madrugada en Teodelina terminó con dos personas heridas de carácter leve luego de que la motocicleta en la que circulaban impactara contra el enrejado de una vivienda.

Según la información policial, el episodio comenzó cuando personal de la Comisaría 7ª recibió un llamado al 101 que advertía sobre la presencia de tres personas que presuntamente estaban provocando disturbios y daños en inmediaciones de la plaza, sobre calle Diego de Alvear.

Los efectivos se dirigieron al sector señalado y, al arribar, observaron a un grupo integrado por cinco personas. De acuerdo con la versión oficial, al advertir la presencia del móvil policial se retiraron del lugar a bordo de dos motocicletas.

Una de las motos, una Motomel 110 en la que circulaban dos personas, comenzó a ser seguida de manera controlada por los agentes. Según indicaron fuentes policiales, durante el recorrido los efectivos dieron reiteradamente la voz de alto, aunque los motociclistas continuaron su marcha.

El seguimiento terminó con un choque

En medio de esa secuencia, la persona que conducía la Motomel realizó una maniobra y perdió el control del rodado. La motocicleta subió a la vereda y terminó impactando contra el enrejado de una vivienda.

Como consecuencia del choque, sus dos ocupantes necesitaron asistencia médica. Ambos fueron trasladados al nosocomio local, donde fueron evaluados y se constató que presentaban lesiones de carácter leve.

Por otro lado, una vez finalizada la atención médica, las dos personas fueron trasladadas a dependencias de la Comisaría 7ª. La motocicleta también quedó a disposición de las actuaciones.

Según la información suministrada sobre el procedimiento, las actuaciones continuaron por los presuntos delitos de daño y resistencia a la autoridad.

Hasta el momento no fueron informadas las identidades ni las edades de las personas involucradas. Tampoco se difundieron precisiones sobre los disturbios y daños que motivaron inicialmente el llamado al 101.

En este marco, la reconstrucción disponible corresponde a la versión policial del procedimiento. No trascendió hasta el momento la versión de los ocupantes de la motocicleta.

Palabras clave: Teodelina, Comisaría 7ª, accidente en moto, resistencia a la autoridad, policiales