La previa de la final de Gran Hermano: Generación Dorada tuvo un momento particular durante la última visita de familiares y seres queridos a la casa. Yipio Pintos recibió a su pareja, conocida públicamente como “Chocolatito”, quien aprovechó el encuentro para pedirle casamiento frente a las cámaras.

La participante uruguaya se encuentra entre las dos finalistas del reality junto a Solange Abraham, después de más de seis meses de competencia. En las últimas horas antes de la definición, la producción permitió que ambas jugadoras pudieran reencontrarse durante algunos minutos con personas cercanas.

En el caso de Yipio, una de las primeras visitas fue la de su pareja. También pudo encontrarse con su hija Lara y posteriormente ingresaron La Maciel y Andrea del Boca, dos de las participantes con las que mantuvo una relación cercana durante su paso por el programa.

El pedido de casamiento se produjo cuando el encuentro estaba llegando a su fin. “Chocolatito” tomó la palabra y explicó que ya había realizado una propuesta anteriormente durante un espectáculo. Esa afirmación corresponde al propio relato del novio de la finalista.

Esta vez decidió reiterarla frente a las cámaras del reality y sin un anillo. Le preguntó directamente a Yipio si quería casarse con él.

La respuesta llegó de inmediato. La participante gritó varias veces “acepto” y luego besó a su pareja mientras el resto de los presentes acompañaba la escena.

Además, Yipio le reclamó en tono de humor que comenzara con la organización de la celebración para avanzar con el casamiento una vez que termine su participación en el programa.

El episodio rápidamente pasó a ocupar un lugar central en la cobertura de la última emisión. La propuesta también quedó vinculada al contexto de una jornada en la que las dos finalistas tuvieron la posibilidad de reencontrarse con sus afectos antes de regresar al aislamiento.

Por otro lado, el pedido de matrimonio no modificó el desarrollo de la competencia. Yipio continuó dentro de la casa para afrontar la instancia definitiva frente a Solange Abraham.

La definición cerrará la edición Generación Dorada después de varios meses de convivencia, eliminaciones y cambios entre los participantes. En este marco, el último reencuentro dejó a Yipio nuevamente frente a las cámaras por un acontecimiento vinculado esta vez a su vida personal y fuera de la estrategia propia del juego.