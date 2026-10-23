Boca visitará a Independiente este domingo, desde las 17, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, con el objetivo de sostener el liderazgo de la tabla anual. El encuentro corresponde a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena suma 54 puntos en la clasificación acumulada y supera a Argentinos Juniors por diferencia de gol. Rosario Central e Independiente Rivadavia están apenas una unidad por debajo, por lo que el resultado en Avellaneda puede modificar los primeros puestos en el tramo final de la temporada.

Boca también pelea arriba en la Zona A del Clausura: tiene 24 puntos y es escolta de Instituto. En su última presentación por el torneo local venció 2 a 1 a Talleres en La Bombonera. Después, el martes, derrotó 3 a 1 a Vasco da Gama y consiguió el pase a la final de la Copa Sudamericana, en la que enfrentará a Atlético Mineiro el 21 de noviembre.

Independiente llega con otras necesidades. Tras empatar 1 a 1 con Racing en el clásico de Avellaneda, con un gol de penal de Maximiliano Meza, quedó octavo en la Zona A con 19 puntos, dos más que San Lorenzo. En la tabla anual ocupa el puesto 12 con 43 unidades y necesita sumar para acercarse a la clasificación a la Sudamericana.

Para el partido del domingo, Boca podría presentar algunos cambios vinculados con el desgaste físico. Malcom Braida aparece como posible reemplazante de Lautaro Blanco, el jugador que más minutos acumuló en el semestre. Leandro Paredes comenzaría entre los suplentes tras el desgarro grado II en el isquiotibial derecho sufrido hace dos semanas. Otra duda es la inclusión de Leonel Flores o Alan Velasco.

La probable formación visitante es con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Braida; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar; Flores o Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

En Independiente, Jadson Viera podría incluir a Matías Abaldo por Luciano Cabral, aunque también aparece como alternativa una línea de cinco defensores. El posible once tiene a Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago y Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci y Meza; Abaldo, Ezequiel Ávila y Santiago Montiel.

Será el enfrentamiento número 230 entre ambos. Boca ganó 80, Independiente se impuso en 76 y hubo 73 empates. El antecedente más reciente fue el 11 de abril, por la fecha 14 del Apertura: igualaron 1 a 1 en La Bombonera, con goles de Abaldo y Milton Giménez, de penal.