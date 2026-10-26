Grupo Corven participó de Expo Mecánico 2026 y de la Argentina Oil & Gas Expo con propuestas para talleres automotores y empresas de hidrocarburos. La compañía, que comenzó su actividad en Venado Tuerto en 1969, presentó repuestos, brindó charlas técnicas y exhibió vehículos comerciales de Foton, la marca que representa en el país.

La actividad de Expo Mecánico se realizó el sábado 17 de octubre en el campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Corven Autopartes fue sponsor platino de la feria, que reunió a mecánicos, dueños de talleres, técnicos, empresas autopartistas y fabricantes en una jornada de capacitación, actualización tecnológica y contactos comerciales.

Uno de los ejes de la participación fueron dos charlas dirigidas a profesionales del mercado de reposición. La primera, a cargo de Corven Neumáticos, abordó la lectura del desgaste irregular de los neumáticos como herramienta para detectar fallas de suspensión o alineación y anticipar reparaciones en el taller.

La segunda presentación estuvo dedicada a la ingeniería de los repuestos, los estándares de calidad y las prácticas de montaje. Allí se trataron los ensayos y procesos de fabricación vinculados con la confiabilidad y la durabilidad de las piezas.

La exhibición incluyó espacios de las marcas Corven, Sadar y Super Pick Up. Además de conocer los productos, los visitantes pudieron utilizar un simulador oficial de Turismo Carretera a escala real, participar de un desafío de ping pong y competir en butacas arcade. Al finalizar la jornada se sorteó una moto 0 km entre los mecánicos y participantes registrados.

En la Argentina Oil & Gas Expo, Foton presentó una oferta destinada al transporte pesado, la logística y el soporte técnico de la actividad hidrocarburífera. La propuesta tuvo como eje los camiones Auman C, en configuraciones 8×4 y 6×4, que la marca ofrece para movimiento de suelos y traslado de equipos e insumos pesados en yacimientos.

El portafolio también incluyó pickups para transportar personal, vehículos ligeros de asistencia técnica y furgones para distribución de última milla. Según la propuesta comercial de Foton, esa variedad permite reunir distintas necesidades de una flota bajo un mismo proveedor. La marca destacó, además, la disponibilidad de unidades carrozadas para aplicaciones específicas y el soporte de posventa del concesionario Energy Trucks en la zona.

El grupo nació como una fábrica de amortiguadores en Venado Tuerto. Actualmente integra negocios de autopartes, neumáticos, motos, vehículos comerciales y automotores, además de energía y servicios financieros. Las dos participaciones abarcaron tanto la provisión de piezas para talleres como la oferta de transporte para operaciones industriales.

Leé también

Venado Tuerto refuerza la limpieza de desagües para prevenir anegamientos

Venado Tuerto eligió autoridades vecinales: todos los resultados barrio por barrio

Dos hermanos de Venado Tuerto hicieron historia con Argentina en pelota vasca