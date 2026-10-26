El Centro Universitario de Firmat (CUF) será sede este lunes 26 de octubre de una jornada informativa organizada junto al Gobierno Municipal y Firmat Joven, con la participación de representantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Rosario.

La actividad comenzará a las 10 y estará abierta a la comunidad. El objetivo es acercar información sobre las distintas propuestas académicas de la institución, tanto para quienes estén interesados en estudiar en Rosario como para aquellos que busquen alternativas de formación en Firmat.

Información sobre carreras y cursos

Durante el encuentro, referentes de la UTN brindarán asesoramiento sobre carreras universitarias, cursos y otras opciones educativas disponibles.

Además, los asistentes tendrán la posibilidad de realizar consultas y conocer las alternativas que ofrece la institución de cara al próximo ciclo académico.

La convocatoria está dirigida especialmente a estudiantes que estén finalizando la escuela secundaria, aunque también podrán participar personas interesadas en comenzar una nueva carrera, continuar su formación o incorporar conocimientos vinculados con distintas áreas profesionales.

Una propuesta para quienes proyectan estudiar en 2027

La presentación se desarrolla en un momento del año en el que numerosos estudiantes comienzan a definir qué carrera seguirán y dónde continuarán sus estudios.

En ese contexto, contar con información sobre las propuestas universitarias permite conocer las características de cada formación y plantear consultas directamente a los representantes de la institución.

Por otro lado, la participación de la Facultad Regional Rosario permitirá abordar las opciones educativas que se ofrecen en esa ciudad y aquellas vinculadas con Firmat.

La convocatoria difundida no especifica qué carreras o cursos serán presentados ni si se anunciarán nuevas propuestas para 2027. Esos detalles podrán conocerse durante el encuentro.

Dónde y cuándo será la charla

La actividad se realizará este lunes 26 de octubre, desde las 10, en las instalaciones del Centro Universitario de Firmat.

La invitación fue difundida conjuntamente por el CUF, el Gobierno Municipal y Firmat Joven, con el propósito de acercar información académica a vecinos de Firmat y localidades de la región.

No se informó si es necesario realizar una inscripción previa para participar.

De esta manera, quienes estén evaluando continuar sus estudios durante 2027 tendrán la posibilidad de conocer propuestas educativas y realizar consultas antes de tomar una decisión sobre su futuro académico.