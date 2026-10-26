El documental “Abuelo Gaucho”, dirigido por Martín “Polo” Donatti y producido en Venado Tuerto, tendrá su estreno nacional el domingo 1° de noviembre en el Cine Gaumont de la ciudad de Buenos Aires. La película cuenta además con una segunda función confirmada para el domingo 8, en la misma sala.

La obra toma al cantautor Orlando Vera Cruz como figura central para abordar las tradiciones y la cultura de Santa Fe. A través de su vínculo con la figura del gaucho, desarrolla una propuesta con contenido pedagógico e histórico, orientada al rescate de ese patrimonio cultural.

La llegada al Gaumont, ubicado frente a la plaza Congreso e integrante de la red de Espacios Incaa, representa una nueva etapa para una producción ideada y realizada desde Venado Tuerto. El estreno en Buenos Aires será el paso previo a un recorrido previsto por otras salas del país, aunque el material difundido no detalla nuevas fechas ni localidades.

Antes de esta presentación, “Abuelo Gaucho” participó de festivales internacionales y recibió distintas distinciones. Entre ellas, obtuvo el premio a Mejor Largometraje Santafesino en el Festival Latinoamericano de Cine de Rosario y fue reconocida en el Latino and Native American Film Festival (LANAFF), de Connecticut, Estados Unidos. Su recorrido también incluyó reconocimientos en otros festivales de Estados Unidos, Colombia y Canadá.

El equipo reúne a Marcela “Pini” Sacco en producción, Luca Galarza como asistente de dirección y Micaela Godino también en tareas de producción. Federico Luaces estuvo a cargo de la dirección de fotografía y Eduardo Correa Luna, de cámara.

Después de las proyecciones en el Gaumont, está previsto un estreno provincial a través de RTS Medios. También hay gestiones en marcha para acercar el documental a diferentes localidades, sin una programación informada por el momento.

Quienes tengan interés en difundir “Abuelo Gaucho” pueden comunicarse al 3462-389602.

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