Una mujer fue detenida en Wheelwright durante una serie de allanamientos realizados el viernes 23 de octubre por la noche, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. La causa está a cargo del fiscal Luis Lagioia y también involucra a un hombre que permanece alojado en la Unidad Penitenciaria de Coronda.

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de PDI Microtráfico y PDI Melincué, con la colaboración de la Sección Canes de la Unidad Regional VIII. Se realizaron cuatro allanamientos en distintos domicilios de Wheelwright y, de manera simultánea, una requisa en la celda del interno investigado.

Además de la detención de la mujer, la Justicia dispuso la captura de otra persona que no pudo ser localizada durante los operativos.

Una investigación que comenzó con un teléfono celular

De acuerdo con la información atribuida a la Fiscalía, el avance de la causa se produjo a partir del análisis de un teléfono celular que había sido secuestrado a la mujer en el marco de otra investigación.

La pericia permitió acceder a comunicaciones que, según los investigadores, aportarían información sobre una presunta organización dedicada a la comercialización de drogas en Wheelwright.

La hipótesis del Ministerio Público de la Acusación señala que un hombre oriundo de esa localidad, actualmente detenido en Coronda por una causa similar, habría continuado coordinando operaciones de venta de estupefacientes desde el establecimiento penitenciario.

Para concretar esas actividades, siempre según la investigación fiscal, habría contado con la colaboración de integrantes de su entorno familiar, entre ellos la mujer detenida durante los procedimientos.

Qué encontraron durante los allanamientos

Uno de los aspectos destacados de la investigación es que no se encontraron estupefacientes en poder de la mujer durante el allanamiento, según aclaró el propio fiscal Lagioia.

Sin embargo, el funcionario judicial sostuvo que las comunicaciones incorporadas al expediente contienen elementos que permitirían establecer su presunta intervención en las actividades investigadas.

De acuerdo con esa interpretación, los mensajes analizados describirían mecanismos de organización de ventas, cobranzas, movimientos de dinero y distribución de tareas entre distintas personas.

Estas circunstancias forman parte de la hipótesis acusatoria y todavía deberán ser evaluadas en el proceso judicial. Hasta el momento, no se difundieron declaraciones de la defensa de la mujer detenida ni detalles sobre los elementos secuestrados en la requisa carcelaria.

La audiencia imputativa será el martes

La Fiscalía tiene previsto realizar la audiencia imputativa el martes 27 de octubre. En esa instancia se comunicarán formalmente los hechos atribuidos a la mujer y la calificación legal que corresponda.

Mientras tanto, los investigadores buscan determinar el alcance de la presunta organización, identificar las responsabilidades individuales y establecer si efectivamente existía una coordinación de las operaciones desde el interior de la cárcel de Coronda.

También permanece pendiente la localización de la segunda persona sobre la que pesa una orden de detención.

La investigación continúa abierta y, por el momento, las responsabilidades penales señaladas por la Fiscalía no cuentan con una resolución judicial definitiva.