El deporte de Venado Tuerto sumó una nueva consagración internacional. Los hermanos Román y Agustín Maldonado se coronaron campeones del mundo con la selección argentina de pelota vasca, luego de integrar el equipo que obtuvo la medalla de oro en la modalidad paleta cuero, disputada en frontón de 36 metros.

El seleccionado nacional estuvo conformado por los dos deportistas venadenses, Mateo Billorou y Mateo Alberdi, bajo la dirección técnica de Gabriel Villegas.

La conquista tuvo un significado particular para la pelota vasca argentina: de acuerdo con la información publicada por Sur24, el país llevaba 46 años sin conseguir el título mundial en esta especialidad.

Dos venadenses en lo más alto del mundo

Román y Agustín Maldonado nacieron en Venado Tuerto y desde hace varios años están radicados en España, donde continuaron vinculados a la práctica de la pelota vasca.

A pesar de desarrollar sus actividades deportivas fuera del país, ambos mantienen su representación internacional con la camiseta argentina.

En esta oportunidad, los hermanos formaron parte de un plantel de cuatro jugadores que consiguió el primer puesto mundial, un resultado que también adquiere relevancia para el deporte del departamento General López.

Argentina recuperó el título después de 46 años

La modalidad paleta cuero en frontón de 36 metros forma parte de las disciplinas de la pelota vasca. Se disputa en una cancha con pared frontal y exige precisión, velocidad de reacción y coordinación entre los integrantes de cada equipo.

El campeonato obtenido por Argentina significó, según la cobertura original, el regreso al primer puesto mundial después de más de cuatro décadas.

El plantel dirigido por Gabriel Villegas logró así una consagración que reúne a deportistas con distintas trayectorias, entre ellos los dos representantes nacidos en Venado Tuerto.

La información disponible no detalla el recorrido completo del seleccionado durante el torneo, los resultados de cada presentación ni el marcador de la final.

Una consagración con presencia regional

El resultado también pone nuevamente a Venado Tuerto en el escenario internacional de la pelota vasca.

La ciudad cuenta con deportistas que han representado a Argentina en diferentes competencias, y la participación de los Maldonado suma dos nuevos campeones mundiales vinculados directamente con la región.

Además, la cobertura de Sur24 menciona otra consagración venadense en pelota vasca, la de Jeremías Cedrez, aunque corresponde a una información presentada por separado.

En el caso de Román y Agustín, el campeonato representa un nuevo logro en sus carreras y una participación directa en la recuperación de un título que Argentina no obtenía desde hacía 46 años.