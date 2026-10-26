La ciudad de Casilda se prepara para recibir una nueva edición de la Corrida de Luna Llena, una propuesta deportiva y recreativa que se desarrollará este lunes 26 de octubre por caminos rurales del departamento Caseros.

La actividad comenzará a las 21 y contará con un recorrido de 15 kilómetros, que tendrá como destino la histórica Capilla Cristo Rey. Podrán participar tanto corredores como ciclistas, sin costo de inscripción.

La organización está a cargo de la Secretaría de Deportes y del grupo de atletismo Correcaminos, que impulsan esta iniciativa con el objetivo de promover la actividad física y ofrecer una alternativa recreativa durante la noche.

Horarios y punto de encuentro

Los participantes deberán concentrarse a partir de las 20.45 en la intersección de los bulevares Villada y Ovidio Lagos, desde donde se realizará la largada a las 21.

El trayecto previsto comprende 15 kilómetros por sectores rurales de Casilda hasta llegar a la Capilla Cristo Rey, uno de los espacios históricos de la zona.

A diferencia de una competencia convencional, la propuesta está orientada a compartir una experiencia deportiva nocturna, aprovechando el entorno rural y las condiciones de iluminación natural.

Quienes deseen sumarse podrán elegir entre realizar el recorrido corriendo o en bicicleta, de acuerdo con su preparación física y preferencias personales.

Una actividad abierta y gratuita

Uno de los principales aspectos de la convocatoria es que no se cobrará inscripción, lo que permite ampliar la participación de vecinos y personas provenientes de otras localidades.

La actividad está pensada tanto para quienes practican atletismo o ciclismo de manera habitual como para aquellos que buscan participar de una jornada recreativa.

Además, el encuentro propone integrar distintas modalidades deportivas en un mismo recorrido, sin establecer categorías competitivas en la información difundida.

Qué deben saber quienes quieran participar

La organización confirmó, según la información publicada, que la concentración comenzará a las 20.45 y que la salida se realizará quince minutos después.

Sin embargo, no se detallaron requisitos específicos de inscripción, elementos obligatorios, puestos de hidratación ni condiciones de seguridad para el recorrido nocturno.

Por tratarse de una actividad que se realizará en caminos rurales y durante la noche, resulta conveniente que los interesados consulten con los organizadores las recomendaciones para participar.

La Corrida de Luna Llena volverá así a formar parte de las propuestas deportivas de Casilda, con una jornada que combinará atletismo, ciclismo y recreación.