La Comuna de María Teresa sorteó el miércoles las primeras seis viviendas terminadas del Barrio Incluir entre 62 grupos familiares. Las casas se otorgarán mediante un comodato gratuito y sin fecha de vencimiento, condicionado al cumplimiento de las obligaciones previstas. Los inmuebles seguirán siendo propiedad comunal.

Las titulares sorteadas fueron Vanina Gisela Gómez, Brenda Vidaechea, Javier Barón, Jaquelina Ailen Sosa, Anahí Belén Barón y Verónica Avalos. Antes de firmar los contratos, se verificará nuevamente la documentación para comprobar que cada grupo familiar reúna las condiciones de acceso.

El acto se realizó en el Centro Cultural Comunal y fue presentado por el presidente comunal Gonzalo Goyechea. Participaron la jueza Comunitaria de Pequeñas Causas Karina Trepat, el abogado comunal Danilo Godoy y dos testigos elegidos al azar entre los presentes.

Cada familia tenía asignado un número del 1 al 62. Con todas las bolillas colocadas a la vista del público, se extrajeron primero las seis correspondientes a titulares y luego otras seis para establecer las suplencias.

El orden de reemplazo quedó integrado por Rocío Ayelén Herrera, Romeo Benetti, Mariano Daniel Hernández, Sabrina Carbone, Lorena Acevedo y Nahiara Sosa. Esa lista se utilizará si alguna familia titular no reúne los requisitos, renuncia o deja de cumplir las condiciones.

Según las condiciones expuestas durante el acto, el derecho de uso podrá continuar dentro del grupo familiar declarado. Para eso, sus integrantes deberán designar a una persona que reúna los requisitos y firme un nuevo comodato. El mecanismo permite mantener la vivienda vinculada a la familia sin transferir la propiedad.

Las obligaciones incluyen habitar efectivamente la casa, conservarla en buenas condiciones, mantener una adecuada convivencia y pagar servicios y tasas. También estará prohibido venderla, alquilarla, prestarla o transferirla a terceros. Se establecieron, además, compromisos sobre escolaridad, vacunación obligatoria y controles periódicos de salud.

Aunque no pagarán alquiler, las familias deberán aportar aproximadamente $80.000 mensuales al consorcio del barrio. Según lo informado en la presentación, esos fondos se destinarán a mejoras comunes, como tapiales, cámaras de seguridad, iluminación y parquización.

Ante incumplimientos, el procedimiento prevé una notificación y un plazo de 30 días para regularizar la situación, con acompañamiento del equipo social. Si persisten, podrá rescindirse el comodato. El reglamento también contempla la rescisión inmediata para determinadas situaciones graves.

La Comuna informó que destinó $200 millones de recursos propios para completar estas seis unidades, cuya construcción había quedado interrumpida por falta de financiamiento nacional. Cada casa tiene 70,3 metros cuadrados cubiertos, cocina-comedor, dos dormitorios, baño y lavadero.

Las otras 56 familias continuarán inscriptas para el futuro sorteo de las siete viviendas que restan terminar. No deberán repetir la inscripción: la Comuna las convocará para revisar y actualizar los datos necesarios.

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