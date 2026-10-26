El Gobierno de Venado Tuerto desarrolla tareas de limpieza y desobstrucción de cañerías y sumideros en la intersección de Italia y Pueyrredón. Los trabajos buscan mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos ante eventuales lluvias intensas.

En ese sector interviene un camión desobstructor para retirar sedimentos y residuos acumulados en la red pluvial. La limpieza apunta a eliminar materiales que dificultan la circulación del agua y afectan el funcionamiento de los desagües.

El Municipio enmarca estas acciones en la prevención frente a la posible llegada del fenómeno de El Niño y las precipitaciones intensas que podrían estar asociadas. La información disponible no precisa fechas ni probabilidades de ese escenario climático, por lo que su llegada no puede darse por confirmada.

La intervención en Italia y Pueyrredón forma parte de un plan integral de mantenimiento de la infraestructura hídrica que abarca distintos sectores de Venado Tuerto. Ese esquema contempla la limpieza de canales, cunetas, cañerías y sumideros, junto con la ejecución de nuevas obras de desagües.

El mantenimiento de la red existente y las obras tienen como objetivo mejorar el drenaje urbano y fortalecer la capacidad de respuesta ante precipitaciones de gran intensidad. No se detallaron plazos, montos de inversión ni ubicaciones de las nuevas intervenciones previstas dentro del plan.

Desde el Municipio también solicitaron la colaboración de los vecinos para acompañar las tareas preventivas. Recomendaron evitar arrojar residuos en las calles, las cunetas y los desagües, y mantener limpios los frentes de las viviendas. Según señalaron, esas prácticas contribuyen al funcionamiento del sistema hídrico y complementan los trabajos de limpieza.

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