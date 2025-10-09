Villa Cañás incorporó una nueva niveladora y un tractor para servicios municipales

La Municipalidad de Villa Cañás continúa fortaleciendo su parque automotor con la incorporación de nuevas maquinarias destinadas a mejorar los servicios públicos y las tareas rurales.



A través del Fondo de Obras Menores, el Municipio adquirió una niveladora de arrastre hidráulica y un tractor Zanello 500 usado. La nueva niveladora permitirá optimizar los trabajos en caminos rurales, mejorando la transitabilidad y las condiciones de mantenimiento en la red vial.

Por su parte, el tractor —al que se le adaptó una estructura de hierro tipo “espejo”— será destinado al relleno sanitario, donde se utilizará para el movimiento y la compactación de residuos sólidos urbanos.



“Estas incorporaciones forman parte del compromiso del Municipio por mejorar los servicios, optimizar los recursos y fortalecer las tareas operativas en distintos sectores de la ciudad y la zona rural”, expresó el intendente Norberto ‘Tito’ Gizzi.