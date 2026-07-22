La Municipalidad de Teodelina avanza con un plan de prevención hídrica ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, cuyo período de mayor impacto está previsto entre finales de octubre y febrero.

Los trabajos tienen como objetivo facilitar el escurrimiento del agua, disminuir el riesgo de anegamientos y preservar la circulación por los caminos rurales. Las intervenciones también apuntan a proteger la actividad productiva de la zona frente a posibles lluvias intensas.

A través del área de Obras Públicas, el gobierno local informó que ya fueron colocados módulos de hormigón en sectores de la Ruta Provincial 94, la denominada Ruta Angosta y el puente Perisich.

Además, se instalaron dos vados aliviadores en el puente Girard y se reforzaron con tuberías los puentes Ponzetto y Molla. Estas obras buscan aumentar la capacidad de drenaje en puntos considerados estratégicos.



El municipio también definió las próximas áreas donde se desarrollarán tareas. Las intervenciones alcanzarán a Bajo Molina, El Cisne y Salamanca.

Por otra parte, las autoridades locales esperan la llegada de maquinaria del Gobierno de Santa Fe para trabajar junto con el Comité de Cuenca La Picasa en el puente Chico de la Pantanosa y el puente Pirineos.

Desde el municipio aclararon que no se realizarán intervenciones en la laguna El Chañar hasta que haya finalizado el fenómeno climático. La decisión fue tomada para evitar trabajos que puedan generar riesgos durante los meses de mayores precipitaciones.

Las acciones desarrolladas en Teodelina forman parte del esquema de contingencia impulsado por la Provincia ante la posibilidad de tormentas, inundaciones y crecidas de ríos y lagunas.

El gobernador Maximiliano Pullaro anunció la creación de un fondo de emergencia de 10.000 millones de pesos para brindar asistencia inmediata. También informó que habrá helicópteros disponibles en caso de que algunas localidades queden aisladas.

Desde el Comité Interministerial Operativo de Emergencias recomendaron mantener limpias las cunetas, alcantarillas y canales. También solicitaron evitar sacar residuos durante las alertas meteorológicas para impedir que la basura obstruya los sistemas de desagüe.

Para el sector agropecuario, las recomendaciones incluyen preparar reservas de forraje y planificar con anticipación el traslado de animales ubicados en zonas bajas o con riesgo de anegamiento.