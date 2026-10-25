El Congreso de Ovnis y Misterios del Cosmos no volverá a realizarse en Gödeken. Su organizador, Cristian Gentiletti, anunció la cancelación definitiva en una carta pública en la que también comunicó su alejamiento de la comunidad ufológica. El encuentro tuvo tres ediciones en la localidad santafesina.

La última se desarrolló los días 14 y 15 de junio de 2026. Con la decisión anunciada por Gentiletti, esa tercera convocatoria marcó el cierre del evento, que reunía a personas interesadas en la temática ovni y los misterios del cosmos.

En su despedida, el organizador vinculó la cancelación con el desgaste físico, económico y moral que, según explicó, le demandó sostener la propuesta de manera independiente. También expresó su desánimo frente a lo que considera un contexto de creciente individualismo, que pone en cuestión el esfuerzo de ofrecer conocimiento y cultura a la comunidad.

Gentiletti extendió sus cuestionamientos al ámbito ufológico. En la carta sostuvo que la actividad “está ahogada por su propio ego y por la creación de personajes que se consideran tanto o más importantes que el propio fenómeno”. Esa evaluación personal fue uno de los motivos que expuso para explicar por qué su retiro excede la organización del congreso.

El comunicado presentó ambas determinaciones como definitivas. Aunque manifestó dolor por el cierre, Gentiletti afirmó que tomó la decisión con tranquilidad. La despedida incluyó recuerdos familiares: recuperó una frase de su hijo, “Estuvo bueno mientras duró”, y cerró con palabras que atribuyó a su padre: “¡PERDÓN Y GRACIAS!”.