Cococcioni: “La seguridad es lo más importante para nuestra ciudadanía”
La Provincia entregó 18 camionetas 0 km a la Unidad Regional IX de la Policía en Reconquista, en el marco del plan de fortalecimiento de la seguridad pública.
El Gobierno provincial comenzó operativos móviles de pesaje en rutas clave para proteger la infraestructura vial y reducir el deterioro causado por el exceso de carga.Santa Fe06/01/2026LORENA ACOSTA
El Gobierno de Santa Fe puso en marcha este lunes un esquema de controles intensivos de carga en camiones que circulan por las rutas provinciales, con el objetivo de preservar el estado de la infraestructura vial y reducir el daño provocado por el exceso de peso en los transportes.
La medida se desarrolla de manera conjunta entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a través de operativos móviles que se irán desplazando por distintos puntos del territorio santafesino.
Uno de los primeros controles se realizó en el kilómetro 12 de la Ruta Provincial N.º 21, en la localidad de Pueblo Esther, donde las autoridades supervisaron el procedimiento. En ese marco, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que el endurecimiento de las sanciones responde al fuerte impacto que tiene el exceso de carga sobre la vida útil de las rutas.
Según detallaron, una calzada diseñada para durar unos diez años hoy presenta un desgaste que reduce su resistencia a cuatro años —o incluso menos— debido al peso excesivo de algunos camiones. “La Provincia invierte enormes recursos en reparar y construir rutas. Por eso tenemos que controlar que no se rompan antes de tiempo”, señaló Enrico.
El funcionario remarcó que, si bien la mayoría de los transportistas circula en regla, la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro es clara: cuidar las rutas. En ese sentido, advirtió que los vehículos que superen el peso permitido serán retirados de circulación, sancionados y trasladados al corralón correspondiente.
Por su parte, el secretario de la APSV, Carlos Torres, explicó que se trata de un operativo integral que incluye no solo el control de peso, sino también verificación de documentación, alcoholemia y condiciones generales de seguridad vial. “El objetivo central es proteger el patrimonio de los santafesinos”, afirmó.
En tanto, el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, recordó que por las rutas santafesinas se transporta cerca del 80 % de los granos que se exportan en el país, lo que convierte a la provincia en un corredor clave para el transporte pesado proveniente de más de una decena de provincias.
La Provincia entregó 18 camionetas 0 km a la Unidad Regional IX de la Policía en Reconquista, en el marco del plan de fortalecimiento de la seguridad pública.
La provincia encabeza las exportaciones lácteas del país con un aumento del 19% y consolida un modelo productivo con más infraestructura, energía y sustentabilidad.
La obra alcanza el 85 % de avance y mejora la circulación hacia el norte de Rosario y la zona portuaria. Ese día se licitará un nuevo tramo.
La provincia cerró 2025 con 204 homicidios y consolidó los niveles más bajos del siglo, con una marcada caída de los delitos ligados al crimen organizado y el uso de armas de fuego.
La provincia encabeza el ranking nacional de juicios por riesgos del trabajo y vuelve a instalarse el debate sobre la necesidad de modernizar el sistema laboral sin afectar derechos.
La reapertura de la terminal aérea se concretó con un operativo clave de donación de órganos que permitirá salvar al menos seis vidas.
El gobierno chino expresó su “grave preocupación” por la captura del presidente venezolano y su esposa, cuestionó la operación militar de Estados Unidos y pidió resolver la crisis por la vía diplomática.
El Balneario El Edén sumó una obra histórica que posiciona a la ciudad como polo turístico regional.
El presidente de Estados Unidos sostuvo que su país necesita acceso pleno a los recursos venezolanos, especialmente al petróleo, y aseguró que Washington “está a cargo” de la situación.
El líder venezolano fue llevado a un tribunal federal para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo.
El presidente de Estados Unidos afirmó que la isla atraviesa una crisis terminal y que la falta de petróleo venezolano agravará su situación económica.
El mandatario venezolano negó los cargos por narcotráfico y terrorismo en su primera audiencia en Nueva York. El proceso continuará en marzo.
Un vecino fue sorprendido por dos delincuentes dentro de su casa durante la madrugada. Uno de los sospechosos fue aprehendido tras un operativo policial.
La Casa Rosada intensifica gestiones diplomáticas con Washington tras la captura de Maduro, mientras crece la expectativa por la liberación del gendarme argentino.