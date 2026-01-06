El Gobierno de Santa Fe puso en marcha este lunes un esquema de controles intensivos de carga en camiones que circulan por las rutas provinciales, con el objetivo de preservar el estado de la infraestructura vial y reducir el daño provocado por el exceso de peso en los transportes.

La medida se desarrolla de manera conjunta entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a través de operativos móviles que se irán desplazando por distintos puntos del territorio santafesino.

Uno de los primeros controles se realizó en el kilómetro 12 de la Ruta Provincial N.º 21, en la localidad de Pueblo Esther, donde las autoridades supervisaron el procedimiento. En ese marco, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que el endurecimiento de las sanciones responde al fuerte impacto que tiene el exceso de carga sobre la vida útil de las rutas.

Según detallaron, una calzada diseñada para durar unos diez años hoy presenta un desgaste que reduce su resistencia a cuatro años —o incluso menos— debido al peso excesivo de algunos camiones. “La Provincia invierte enormes recursos en reparar y construir rutas. Por eso tenemos que controlar que no se rompan antes de tiempo”, señaló Enrico.

El funcionario remarcó que, si bien la mayoría de los transportistas circula en regla, la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro es clara: cuidar las rutas. En ese sentido, advirtió que los vehículos que superen el peso permitido serán retirados de circulación, sancionados y trasladados al corralón correspondiente.

Por su parte, el secretario de la APSV, Carlos Torres, explicó que se trata de un operativo integral que incluye no solo el control de peso, sino también verificación de documentación, alcoholemia y condiciones generales de seguridad vial. “El objetivo central es proteger el patrimonio de los santafesinos”, afirmó.

En tanto, el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, recordó que por las rutas santafesinas se transporta cerca del 80 % de los granos que se exportan en el país, lo que convierte a la provincia en un corredor clave para el transporte pesado proveniente de más de una decena de provincias.