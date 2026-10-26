Newell’s se mantiene en puestos de clasificación a los playoffs del torneo Clausura con la defensa como principal respaldo. El equipo de Frank Darío Kudelka recibió diez goles en 14 partidos y comparte con Instituto y Lanús el registro más bajo del campeonato, aunque el conjunto cordobés tiene un encuentro pendiente.

La Lepra ocupa el sexto puesto de la Zona A con 21 puntos, producto de cinco victorias, seis empates y tres derrotas. A dos fechas del cierre de la fase regular, esa posición la mantiene en carrera para disputar por primera vez los playoffs desde que se juega el torneo bajo este formato.

El empate sin goles del sábado como visitante frente a San Lorenzo volvió a mostrar esa firmeza. En el Nuevo Gasómetro, Josué Reinatti terminó con el arco en cero por sexta vez en el certamen. Ese punto se sumó a una campaña en la que el equipo encontró respuestas defensivas, aunque todavía tiene dificultades para convertir.

Las otras cinco vallas invictas se dieron en las victorias ante Talleres por 1-0, Riestra por 2-0 y Platense por 1-0, y en los empates sin goles con Estudiantes y Lanús. Así, Newell’s consiguió tres triunfos y tres igualdades en los encuentros en los que no recibió tantos: 12 de sus 21 puntos llegaron por esa vía.

La estructura defensiva incluye a Lautaro Gianetti y Lucas Carrizo, los zagueros centrales que llegaron como refuerzos. Martín Ortega ocupa el lateral derecho, mientras que Franco Escobar y Jerónimo Russo alternan por el otro sector. Bruno Cabrera también tuvo participación al reemplazar al lesionado Gianetti. Las variantes le permitieron a Kudelka sostener la conformación del fondo durante la competencia.

El contraste aparece en el ataque. Newell’s convirtió 13 goles, una cifra alejada de los equipos más goleadores del Clausura: Vélez suma 23, mientras que Boca, Central y Sarmiento de Junín tienen 22 cada uno. La diferencia entre sus tantos a favor y en contra es de apenas tres, un margen que refleja el peso de los resultados ajustados en su campaña.

El cierre de la fase regular tendrá dos compromisos directamente ligados a su objetivo de clasificación. Los rojinegros recibirán a Unión de Santa Fe el próximo domingo a las 18.30 en el Coloso. Después visitarán a Instituto de Córdoba en la última jornada. Con esos partidos por delante, Newell’s buscará sostener su lugar entre los clasificados y acompañar su rendimiento defensivo con una mayor producción ofensiva.

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