El papa León XIV visitará la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, como parte de una gira por Uruguay y Perú. La Santa Sede confirmó que mantendrá el programa previsto después de que su equipo médico evaluara favorablemente la recuperación de la cirugía por un adenocarcinoma pulmonar.

La confirmación llegó este lunes 26 de octubre mediante un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Según el informe, el doctor Luigi Carbone indicó que los últimos controles muestran una evolución favorable y que no existen contraindicaciones médicas para realizar el viaje. [Comunicado de la Santa Sede](https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2026-10/confirmado-el-viaje-a-uruguay-argentina-peru-papa-leon.html).

La visita combinará encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y actividades en instituciones sociales. El Papa se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y tendrá como principales destinos la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La llegada está prevista para el domingo 8 a las 16.30, en un vuelo procedente de Uruguay que aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery. Después del encuentro presidencial, pronunciará un discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Las misas y los encuentros con jóvenes ocuparán una parte central de la agenda. El lunes 9, a las 11.30, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Antes visitará al personal y a las personas asistidas en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde encabezará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Esa tarde regresará a Buenos Aires y participará de una vigilia juvenil en Palermo.

Para el miércoles 11 están previstas una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y la misa de cierre en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. La salida hacia Lima será a las 14 desde Ezeiza, de acuerdo con el [programa oficial del viaje](https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2026/09/21/210926d.html).

En el mensaje difundido por la Santa Sede, León XIV expresó su alegría por regresar a América Latina y manifestó el deseo de que la visita fortalezca los vínculos entre las comunidades cristianas y su compromiso con la proclamación del Evangelio.

El Vaticano también informó que el pontífice retomó gradualmente sus actividades, con una agenda adaptada junto con sus médicos y períodos de descanso. Según esa comunicación, los estudios posteriores a la operación determinaron que la enfermedad estaba localizada y que no necesita tratamiento oncológico adicional.

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