El Torneo de Caballeros de la Federación Unión del Centro de Hockey cerró su fase regular y quedaron definidos los equipos que continuarán en la pelea por el campeonato.

CEF 54 finalizó en lo más alto de las posiciones con 40 puntos, producto de 13 victorias y un empate en 14 encuentros. En la última jornada superó por 6 a 1 a Sportsman y cerró su participación sin derrotas.

Jockey Club terminó segundo con 29 unidades, luego de imponerse por 8 a 0 ante Ciudad de Venado Tuerto. Unión y Cultura, que empató sin goles frente a Centenario, se ubicó tercero con 27 puntos.

Por su parte, Jorge Newbery de Rufino aseguró el cuarto lugar con 24 unidades tras vencer por 4 a 0 a Municipalidad.

Los cuatro equipos que jugarán las semifinales

CEF 54, Jockey Club, Unión y Cultura y Jorge Newbery serán los protagonistas de la instancia decisiva por el título.

La programación de los encuentros y los cruces correspondientes todavía no fueron informados en el material disponible.

Sportsman jugará el cuadrangular de reposición

Sportsman terminó sexto con 10 puntos, luego de sumar tres victorias, un empate y diez derrotas.

El conjunto cañaseño compartirá el cuadrangular de reposición con Centenario, que finalizó quinto con 21 unidades; Ciudad, séptimo con 6; y Municipalidad, octavo con 2 puntos.

De esta manera, la competencia masculina de la Unión del Centro ingresará en su etapa de definiciones, con cuatro equipos en busca del campeonato y otros cuatro que continuarán su participación en la instancia de reposición.