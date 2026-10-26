La categoría Cuarta del hockey regional ingresó en su instancia definitoria luego de disputarse la última jornada de la fase regular. Social de Rufino se quedó con el primer puesto tras ganar sus once partidos y sumar 33 puntos.

Jockey Club terminó segundo con 30 unidades, seguido por Hockey Empalme con 27 y Matienzo con 24. Los cuatro equipos integrarán el cuadrangular que definirá el campeonato.

Por otro lado, Centenario, Ciudad, Rivadavia y Municipalidad disputarán el segundo cuadrangular, correspondiente a las posiciones quinta a octava.

En tanto, Unión y Cultura, Sportsman de Villa Cañás, Belgrano de Sancti Spíritu y Central Argentino conformarán el tercer grupo.

En la última fecha, Sportsman consiguió una victoria por 4 a 1 frente a Central Argentino y cerró la etapa regular con seis puntos, producto de dos triunfos y nueve derrotas.

La próxima instancia permitirá establecer las posiciones definitivas de la competencia. Resta conocer la programación oficial de los cuadrangulares, con sus fechas, horarios y sedes.