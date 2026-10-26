Torneo UDC: penales, goles y clasificados a semifinales
El Torneo de Hockey Femenino de la Unión del Centro completó los cruces de cuartos de final en Sub 14, Sub 16, Sub 19 y Primera División. La jornada dejó ocho encuentros, tres definiciones por penales y los nombres de los equipos que continuarán en la lucha por el campeonato.
Sub 14: C.E.F. 54 y Jockey Club avanzaron por penales
Studebaker y C.E.F. 54 igualaron 1 a 1. Fran Rinaldi convirtió para el conjunto de Villa Cañás, mientras que Clara Bertram marcó para C.E.F. 54. En la definición por penales, C.E.F. 54 se impuso 3 a 2 y consiguió la clasificación.
En el otro encuentro, Unión y Cultura empató 1 a 1 con Jockey Club. Delfina Velásquez anotó para Unión y Cultura e Isabela Magnano convirtió para Jockey. Desde los penales, Jockey Club ganó 3 a 0 y avanzó a semifinales.
Sub 16: triunfos de C.E.F. 54 y Jockey Club
C.E.F. 54 derrotó 2 a 1 a Unión y Cultura, con goles de Zoe López y Olivia Calderone. Morena Lucero anotó para el equipo de Murphy.
Por su parte, Jockey Club venció 3 a 0 a Club Social de Rufino. Julia Bernal, Catalina Magnares y Elena Sanseovich fueron las autoras de los goles.
Sub 19: Studebaker y Sportsman siguen en carrera
En uno de los encuentros con mayor cantidad de goles, Studebaker superó 4 a 3 a Unión y Cultura. Máxima Borrego convirtió dos tantos, mientras que Lourdes Almirón e Isabella Borrego completaron el marcador del equipo de Villa Cañás.
Para Unión y Cultura anotaron Martina Díaz, Camila Arrietta y Morena Lucero.
En el otro cruce, Sportsman empató 1 a 1 con Firmat Foot Ball Club. Agostina Arro marcó para el conjunto cañaseño. Posteriormente, Sportsman se impuso 2 a 0 en los penales y obtuvo su lugar en semifinales.
Primera División: C.E.F. 54 y Unión y Cultura consiguieron la clasificación
C.E.F. 54 y Ranqueles igualaron sin goles durante el tiempo reglamentario. En la definición por penales, C.E.F. 54 ganó 3 a 2 y avanzó de ronda.
En el otro partido, Unión y Cultura derrotó 2 a 1 a Club Social de Rufino. Shaiel Nieto y Juliana Mollardi anotaron los goles del conjunto ganador.
Todos los resultados de cuartos de final
|Categoría
|Partido
|Resultado
|Clasificado
|Sub 14
|Studebaker – C.E.F. 54
|1-1 (2-3 pen.)
|C.E.F. 54
|Sub 14
|Unión y Cultura – Jockey Club
|1-1 (0-3 pen.)
|Jockey Club
|Sub 16
|Unión y Cultura – C.E.F. 54
|1-2
|C.E.F. 54
|Sub 16
|Jockey Club – Club Social
|3-0
|Jockey Club
|Sub 19
|Unión y Cultura – Studebaker
|3-4
|Studebaker
|Sub 19
|Sportsman – Firmat FBC
|1-1 (2-0 pen.)
|Sportsman
|Primera
|C.E.F. 54 – Ranqueles
|0-0 (3-2 pen.)
|C.E.F. 54
|Primera
|Unión y Cultura – Club Social
|2-1
|Unión y Cultura
Los resultados entre paréntesis corresponden a las definiciones por penales.
Lo que viene
Los ocho equipos que consiguieron superar los cuartos de final se incorporan a las semifinales de sus respectivas categorías, junto con los equipos que ya tenían asegurado su lugar en esa instancia.
La programación de los cruces, horarios y sedes deberá confirmarse mediante la organización del torneo.
Espacio sugerido para imagen: gráfica oficial de resultados de cuartos de final de la Unión del Centro. También puede incorporarse una noticia relacionada con la clasificación previa de los equipos a los playoffs.