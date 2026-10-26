Arturo Gandolla, exconcejal de Rosario y dirigente del Partido Justicialista, murió a los 75 años. Su fallecimiento se conoció este lunes 26 de octubre. El velatorio se realizará de 18 a 22 en Caramuto, ubicado en Córdoba 2936.

Gandolla integró el Concejo Municipal durante tres períodos y llegó a presidir el cuerpo legislativo. También fue director del Servicio Penitenciario Provincial durante la segunda gestión del gobernador Carlos Reutemann, entre 1999 y 2003. Su actividad pública combinó la labor legislativa, la conducción de bloques políticos y el impulso de proyectos relacionados con los derechos humanos.

El Concejo Municipal lo despidió con un mensaje publicado en la red social X, en el que expresó su acompañamiento a familiares, amigos y compañeros de militancia. La institución destacó su “constante labor al servicio de la ciudad” y su “irrenunciable defensa de los derechos humanos”.

Entre sus iniciativas se encuentra el proyecto que determinó la construcción del Panteón de la Memoria, la Verdad y la Justicia en el cementerio El Salvador. El espacio fue destinado a albergar los restos de víctimas del terrorismo de Estado identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

También propuso la creación del Bosque de la Memoria en el parque Raúl Scalabrini Ortíz. Allí se realiza cada 24 de marzo el acto oficial con plantación de árboles, como parte de las actividades de conmemoración de las víctimas de la última dictadura cívico-militar.

Otra de las iniciativas que encabezó fue la declaración de Ciudadano Ilustre Post Mortem del médico comunista Juan Ingalinella, asesinado en 1955. El reconocimiento recuperó su historia como referente de la lucha social rosarina y como antecedente de las desapariciones forzadas en el país.

Nacido el 12 de febrero de 1951, Gandolla tuvo una extensa militancia en el justicialismo y sufrió persecución política. Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía fue expulsado de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Pudo completar esos estudios en la Universidad Nacional del Litoral. En 1976, tras el inicio de la última dictadura, debió exiliarse en España.

En su trayectoria dentro del Concejo se desempeñó como presidente del bloque del Frente para la Victoria–PJ. Desde ese lugar cuestionó aumentos de tasas y reclamó estudios de costos del transporte urbano. Su labor legislativa incluyó, además, proyectos y homenajes dedicados a los detenidos-desaparecidos, una línea de trabajo sostenida durante su paso por la política municipal.

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