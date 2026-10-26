Franco Ibarra será baja en Rosario Central ante Sarmiento de Junín por haber llegado a las cinco tarjetas amarillas. La suspensión aparece después de una actuación decisiva en el triunfo por 2-0 sobre Huracán, en el que recuperó la pelota y asistió a Ángel Di María para cerrar el resultado en el Gigante de Arroyito.

Su ausencia obligará a Jorge Almirón a modificar el mediocampo en un tramo importante de la temporada. Central pelea en el torneo Clausura y busca sumar en la tabla anual para alcanzar la clasificación a la Copa Libertadores 2027, además de disputar el primer puesto de esa tabla.

La jugada del segundo gol ante Huracán resumió el aporte del volante: presionó arriba, ganó la pelota y entregó el pase que terminó en la definición de Di María. Su participación combina la recuperación con la salida del equipo, una tarea que permite transformar una acción defensiva en una oportunidad de ataque.

Los números consignados sobre su rendimiento acompañan esa descripción: un promedio de 4,72 quites efectivos y más de seis recuperaciones por partido, junto con un 86,4% de precisión en los pases. Sin embargo, el material disponible no identifica las plataformas estadísticas ni detalla el período o el universo de comparación. Esas cifras, por sí solas, no permiten establecer que sea el mejor mediocampista central del fútbol argentino.

El reconocimiento de los hinchas tuvo su momento después del gol de Di María. Desde las tribunas bajó una ovación para Ibarra, que se emocionó hasta las lágrimas y se cubrió la cara con un brazo.

Más tarde, el futbolista agradeció el apoyo a través de Instagram. En su publicación destacó el cariño que reciben él y su familia, describió la jornada como una noche inolvidable y expresó su satisfacción por representar a Central.

Di María también lo felicitó en un comentario en ese posteo: “Te mereces esa ovación y muchas más por dejar la vida por esta camiseta”. El mensaje reforzó el reconocimiento a su compañero después de la asistencia que compartieron ante Huracán.

Almirón ya debió reemplazar a Ibarra en Tucumán, cuando una sobrecarga le impidió jugar. Ahora tendrá que resolver nuevamente su ausencia, esta vez por sanción, para el encuentro ante Sarmiento.

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