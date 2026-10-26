Marcelo Gallardo volvió al Monumental el 25 de octubre para presenciar el clásico entre River Plate y Racing, en la previa del Superclásico. El exentrenador se ubicó en la platea y asistió por primera vez a un partido de su antiguo equipo en ese estadio desde su salida del cargo, en febrero de 2026.

Las cámaras de la transmisión televisiva lo mostraron a los 23 minutos del primer tiempo, cuando River y Racing todavía empataban sin goles. En ese momento, Gallardo conversaba con una persona sentada a su lado.

Su presencia se produjo durante una estadía en Buenos Aires, antes de afrontar una nueva ventana de partidos internacionales como director técnico de la Selección de Ecuador. Tras cerrar su etapa en River, asumió la conducción del seleccionado sudamericano.

Gallardo se preparaba para disputar su segunda ventana FIFA al frente de Ecuador, con el objetivo de conseguir su primera victoria en ese cargo. La visita al Monumental quedó así entre sus compromisos con el seleccionado y un encuentro importante para su exequipo.

River llegaba al cruce con Racing después de golear a Belgrano en Córdoba y buscaba prolongar esa recuperación antes de enfrentar a Boca. El partido ante la Academia había comenzado a las 19.15.