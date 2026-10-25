Bombal Juniors goleó 4 a 0 a Hughes FBC y consiguió la victoria más amplia de la décima fecha del Torneo Clausura de Primera División de la Liga Deportiva del Sur, Copa Case Tanoni. La jornada dejó ocho encuentros con ganador y un empate, mientras resta disputarse el cruce entre Independiente FC y Atlético Acebal.

El triunfo de Bombal Juniors se destacó entre los nueve resultados registrados por ser el único con cuatro goles de diferencia. Atlético Paz también logró una victoria holgada: superó 3 a 0 a B. Rivadavia y fue otro de los equipos que ganó sin recibir goles.

Fredriksson FBC venció 3 a 1 a Dep. Miguel Torres, mientras que Los Andes se impuso 2 a 0 a C.A. Argentino. Esos resultados completaron el grupo de cuatro partidos que se definieron por una diferencia de al menos dos tantos.

Otros cuatro encuentros tuvieron un margen mínimo. Olimpia derrotó 2 a 1 a Eduardo Hertz y San Martin le ganó por el mismo marcador a Sporting CS. También hubo un 2 a 1 en el encuentro entre Firmat FBC y Blanco y Negro, con victoria para Blanco y Negro.

Nuevo Alberdi, por su parte, superó 1 a 0 a Carreras AC. El único empate de esta parte de la fecha fue el 1 a 1 entre Sp. Bombal e Italo Argentino.

La décima jornada se completará con el partido pendiente entre Independiente FC y Atlético Acebal, programado para el miércoles 28 de octubre. Ese encuentro cerrará la fecha del Clausura, que transita su recta final en ambas zonas.

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