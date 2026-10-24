Una camioneta Ford Ranger quedó completamente destruida por un incendio ocurrido durante la mañana de este sábado 24 de octubre en un camino rural de Firmat. El siniestro se registró pasadas las 6 y no dejó personas lesionadas.

El vehículo se encontraba en el camino conocido como «pata de palo», hasta donde acudieron los Bomberos Voluntarios de Firmat. Cuando las unidades llegaron, las llamas ya habían consumido por completo la camioneta.

La información disponible señala que la considerable distancia hasta el lugar del incendio incidió en que los bomberos encontraran el rodado totalmente quemado al arribar. No se precisó cuánto tiempo demandó el traslado de las unidades.

Según la información oficial citada en la publicación de origen, la Ranger era conducida por un vecino de Firmat. No se difundieron detalles sobre las circunstancias en las que comenzó el fuego ni sobre las causas del incendio.

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