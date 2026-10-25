Uber comenzó a convocar a conductores para trasladar pasajeros en moto en Venado Tuerto, una modalidad que todavía no está habilitada en la ciudad. El presidente del Concejo, Juan Ignacio Pellegrini, explicó que la ordenanza aprobada para regular el transporte de pasajeros mediante aplicaciones no contempla ese servicio.

La convocatoria circula a través de correos electrónicos enviados a vecinos. En esos mensajes, la empresa invita a activar cuentas para realizar viajes en auto, taxi o moto y presenta la actividad como una posibilidad de obtener ingresos adicionales, con libertad para elegir horarios y tiempo de trabajo. El material disponible no precisa una fecha de inicio para los viajes en motocicleta.

En declaraciones a Venado24, Pellegrini señaló que el anuncio podría derivar en la puesta en marcha del servicio y planteó que, ante esa situación, el Concejo tendría que elaborar una ordenanza que lo contemple. Esa posibilidad de tratamiento legislativo no implica que la modalidad ya cuente con autorización.

El titular del cuerpo legislativo también advirtió sobre la responsabilidad de quienes decidan conducir o utilizar motos para estos traslados. Sostuvo que el motociclista debe saber que la actividad aún no está habilitada y que asume un riesgo al transportar pasajeros. Extendió esa advertencia a los usuarios, aunque reconoció que cada persona elige cómo desplazarse.

La convocatoria se conoció después de la llegada de los viajes de Uber en automóviles y de la aprobación de una regulación local para el transporte de pasajeros. Según explicó Pellegrini, esa norma estableció para los vehículos de la plataforma los mismos requisitos que deben cumplir taxis y remises.

El presidente del Concejo valoró el acuerdo político que permitió aprobar la ordenanza y destacó la participación de Ciudad Futura y La Libertad Avanza. Afirmó que los distintos sectores coincidieron en la necesidad de dar una respuesta a la presencia de la aplicación en la ciudad y consideró que, con el tiempo, podrían ser necesarios ajustes a la normativa.

Sobre el funcionamiento del servicio en autos, Pellegrini sostuvo que convive con los otros sistemas de transporte. Sin embargo, reconoció que el gobierno municipal no dispone de un dato certero y técnico sobre la cantidad de conductores de Uber que trabajan en Venado Tuerto.

Por el momento, la convocatoria para sumar motociclistas abre una cuestión que la regulación existente no resolvió: bajo qué condiciones podría autorizarse el traslado de pasajeros en moto. Las declaraciones del presidente del Concejo plantean un eventual tratamiento, sin precisar plazos para una nueva ordenanza.

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