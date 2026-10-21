Los tiempos para cerrar acuerdos electorales y los límites al gasto público concentran las diferencias dentro de la mesa política del Gobierno nacional, según un análisis difundido por Radioinforme 3 Rosario. El diagnóstico plantea una tensión entre la búsqueda de señales de gobernabilidad para sostener el programa económico y los reclamos de medidas que mejoren la actividad y el humor social.

De acuerdo con esa reconstrucción, el equipo económico busca acelerar las definiciones políticas y ampliar los acuerdos. Su argumento es que una mayor previsibilidad electoral contribuiría a fortalecer la confianza, facilitar el financiamiento y reducir la incertidumbre sobre la continuidad del programa.

El sector político, en cambio, preferiría esperar antes de comprometer lugares en las listas o cerrar alianzas. El análisis ubica en esa posición a Karina Milei y a Martín y Eduardo “Lule” Menem, pendientes de lo que ocurra con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

La eventual eliminación de esas elecciones aparece, en esa lectura, como una oportunidad para dificultar la coordinación de las candidaturas opositoras. Se trata de una hipótesis electoral atribuida a ese sector: el material no presenta una decisión confirmada sobre las PASO ni permite establecer que su eliminación produciría una baja del riesgo país.

El segundo desacuerdo pasa por el presupuesto. Según el mismo análisis, quienes negocian políticamente reclaman herramientas para impulsar la recuperación y atender demandas sociales. El área económica, encabezada por Luis Caputo, mantiene una posición restrictiva frente a iniciativas que requieran nuevos desembolsos, con el equilibrio fiscal como prioridad.

Las discusiones abarcan discapacidad, la prórroga de la emergencia, educación y universidades. La reconstrucción menciona conversaciones con dirigentes del PRO, radicales y representantes provinciales, aunque no identifica proyectos concretos, montos ni acuerdos formalizados que permitan precisar su alcance.

En ese esquema, Javier Milei no participa directamente de las reuniones de la mesa política, según lo informado en el programa. La coordinación queda delegada en Karina Milei y otros referentes, entre ellos Diego Santilli. Esa descripción también señala que el Presidente mantiene conversaciones con integrantes del oficialismo y sigue las discusiones.

El análisis sitúa a Patricia Bullrich en un posible papel de mediación entre las necesidades de negociación parlamentaria y las decisiones del Ejecutivo. También interpreta ese movimiento como parte de su posicionamiento político, sin aportar una candidatura formalizada ni una definición electoral para 2027.

El conflicto descrito deja una negociación pendiente: el equipo económico pide acuerdos que reduzcan la incertidumbre, mientras el sector político necesita margen para sostener esos entendimientos y responder a las demandas sociales.

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