Un hombre quedó en prisión preventiva por treinta días tras ser imputado por un intento de robo y un posterior robo en el local de Kaiken Turismo, en Venado Tuerto. Según la acusación fiscal, en el segundo episodio sustrajo 24.000 dólares, un lingote de oro y una notebook HP.

La jueza Paula Verónica Borrello dispuso la medida durante la audiencia del lunes 19 de octubre, luego de escuchar a las partes. El fiscal Iván Raposo, coordinador de la UFI Delitos Contra la Propiedad y Conexos, presentó la imputación y pidió que el acusado permaneciera privado de su libertad durante la investigación. La prisión preventiva podrá revisarse a pedido de las partes.

La Fiscalía le atribuyó los delitos de robo simple en grado de tentativa y robo calificado por escalamiento. Los hechos investigados ocurrieron el 6 y el 12 de octubre en el comercio ubicado en Alem al 100. El sospechoso fue detenido el 16 de octubre, tres días antes de la audiencia.

El episodio en el que se concretó la sustracción ocurrió el 12 de octubre. De acuerdo con la imputación, el autor trepó un tapial para llegar al patio interno del inmueble. Una vez allí, desconectó un sensor de alarma e interrumpió el suministro eléctrico.

La acusación sostiene que luego utilizó una amoladora para forzar una cerradura e ingresar al local. Del interior habría retirado los dólares, el lingote de oro y la computadora. Esos bienes integran el detalle de lo sustraído que presentó la Fiscalía.

El primer hecho se había registrado el 6 de octubre, alrededor de las 20:30. Para ese episodio, Raposo atribuyó al imputado una actuación conjunta con otro hombre cuya identidad todavía se investiga.

Según la reconstrucción fiscal, ambos forzaron las bisagras de una ventana y uno de ellos ingresó al inmueble. La activación de la alarma provocó su retirada sin que se concretara la sustracción de bienes, por lo que ese hecho fue calificado como tentativa.

La investigación se desarrolla bajo la coordinación de Raposo, con participación de la fiscal adjunta Larissa Barucca. Quedan medidas pendientes para profundizar el esclarecimiento de los dos episodios e identificar al otro presunto involucrado en el primero.

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