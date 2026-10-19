Studebaker finalizó su participación en el Torneo Regional Federal Amateur 2026 luego de empatar 1 a 1 frente a Juventud de Esperanza, en el encuentro de vuelta de la segunda ronda de la Región Litoral Sur, disputado el domingo 18 de octubre.

El equipo de Villa Cañás llegó a la revancha con la obligación de revertir el 2 a 0 sufrido una semana antes en su estadio. Si bien consiguió ponerse en ventaja durante el primer tiempo, no pudo sostener la diferencia y terminó despidiéndose del certamen nacional con un resultado global de 3 a 1.

Studebaker abrió el marcador y mantuvo viva la serie

El conjunto cañaseño salió a disputar la revancha con la necesidad de convertir para reducir la diferencia acumulada. Durante la primera etapa encontró el gol a través de Alexandro Fernández, quien estableció el 1 a 0 y permitió que Studebaker volviera a tener posibilidades de igualar la eliminatoria.

Con ese resultado, el equipo de Villa Cañás quedaba a una conquista de empatar el marcador global y llevar la definición a una instancia de desempate, de acuerdo con el reglamento de la competencia.

El tanto de Fernández modificó parcialmente el desarrollo de la serie, aunque Juventud continuaba con ventaja por lo conseguido en el encuentro de ida.

Juventud empató y aseguró su clasificación

En el segundo tiempo llegó la respuesta del conjunto local. Francisco Bien convirtió el empate para Juventud de Esperanza y estableció el 1 a 1 que terminaría siendo definitivo.

El gol volvió a ampliar la diferencia acumulada entre ambos equipos y obligó a Studebaker a buscar nuevas conquistas para mantenerse en competencia.

Sin embargo, el marcador no volvió a modificarse. El empate le permitió a Juventud cerrar la eliminatoria con un global de 3 a 1 y conseguir su clasificación a los cuartos de final de la Región Litoral Sur.

TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR Región Litoral Sur | Segunda ronda

Resultado de la serie PARTIDO ENCUENTRO RESULTADO Ida

Villa Cañás Studebaker

Juventud 0 - 2 Vuelta

Esperanza Juventud

Studebaker 1 - 1 RESULTADO GLOBAL 3 - 1 Juventud de Esperanza Juventud de Esperanza clasificó a los cuartos de final de la Región Litoral Sur.

Studebaker finalizó su participación en el Torneo Regional Federal Amateur. Novedades del Sur | Deportes del Sur

El antecedente de la derrota en Villa Cañás

La diferencia obtenida por Juventud en el primer encuentro terminó siendo determinante. En aquella oportunidad, disputada el 11 de octubre, el conjunto esperancino se impuso por 2 a 0 gracias a los goles de Nicolás Rossler y Ezequiel Spies.

Ese resultado condicionó la revancha, ya que Studebaker necesitaba al menos dos goles de diferencia para igualar la serie.

Pese a comenzar ganando en Esperanza, el representante de la Liga Venadense no consiguió completar la remontada.

El próximo rival de Juventud

Con su clasificación asegurada, Juventud de Esperanza deberá enfrentar en cuartos de final al ganador de la eliminatoria entre Ben Hur de Rafaela y Cosmos de Santa Fe.

Según la programación consignada en la información original, ambos equipos debían disputar la revancha luego de haber empatado 1 a 1 en el encuentro de ida. El resultado definitivo de esa serie no está confirmado en el material disponible.

De esta manera, Studebaker cerró su recorrido por el Regional Amateur y deberá concentrarse en sus próximos compromisos deportivos, mientras que Juventud continuará en competencia.