La Cámara de Diputados debate este miércoles 21 de octubre proyectos sobre propiedad privada, tierras rurales, discapacidad y endeudamiento familiar. La Libertad Avanza reunió el quórum con 131 legisladores, acompañada por bloques aliados y dialoguistas, mientras busca ampliar el respaldo para una nueva normativa sobre pensiones y prestaciones por discapacidad.

El oficialismo llegó al recinto con un dictamen que incorpora cambios solicitados por Argentina Federal y el MID. La propuesta recoge beneficios de la ley 27.793 y plantea reemplazar el esquema de emergencia por una regulación permanente. La oposición impulsa, en cambio, extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

Los bloques opositores sostienen que la prórroga permitiría exigir respuestas urgentes para las solicitudes de pensión pendientes y las compensaciones adeudadas a prestadores. También cuestionan que el dictamen oficialista mantenga separadas las pensiones por invalidez laboral y por discapacidad, endurezca requisitos y deje aspectos centrales sujetos a reglamentación.

Según esos bloques, la propuesta tampoco garantiza recursos para cancelar deudas con prestadores ni resolver un atraso arancelario que estiman en el 30,67%. Las conversaciones previas al debate abrieron la posibilidad de introducir modificaciones, aunque el material disponible no confirma un acuerdo definitivo.

En materia de propiedad privada, el proyecto que llegó del Senado modifica el régimen de expropiaciones y desalojos. Además, ratifica la vigencia de la Ley de Tierras, que regula la adquisición de tierras rurales por extranjeros. El temario también contempla iniciativas sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y penas contra el vandalismo rural.

Otro eje de discusión es el endeudamiento de los hogares. El dictamen de mayoría, firmado por La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, propone mejorar la información que reciben los usuarios sobre los créditos, sin fijar tasas máximas ni establecer un régimen de refinanciación para deudores críticos.

La alternativa de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica plantea declarar la emergencia por 180 días. Prevé refinanciar en al menos 12 cuotas las deudas de personas con más de 60 días de mora, por montos de hasta dos canastas básicas totales de un hogar tipo 2. Las cuotas no podrían superar el 30% de los ingresos del deudor.

Al comienzo de la sesión, fue rechazado el pedido de Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, para incorporar la prórroga de la emergencia pediátrica, cuya vigencia vence este miércoles. La moción obtuvo 125 votos afirmativos y 117 negativos, pero necesitaba tres cuartas partes de los votos emitidos. Silvana Giudici sostuvo que la extensión era innecesaria porque el Presupuesto ya contempla recursos para el área.

Tampoco prosperó la incorporación de la denominada Ley Segovia, vinculada con la prescripción en determinados delitos sexuales contra menores y casos de trata cuando el acusado permanece prófugo. Tras la votación, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, se comprometió a convocar al cuerpo la semana próxima para comenzar su tratamiento.