La primera ExpoSeguridad Rosario se realizará el 4 y 5 de noviembre en el Salón Metropolitano, con una agenda que vinculará la seguridad con el desarrollo productivo y la promoción de inversiones. La Fundación Rosario organiza el encuentro con acompañamiento del gobierno de Santa Fe y participación de los sectores público y privado.

La programación incluirá paneles de debate sobre seguridad y desarrollo, además de la Feria de Exposiciones Ciudad Segura. El primer día estará dedicado principalmente a actividades técnicas entre los participantes, mientras que el segundo estará abierto al público. También se expondrán infraestructura y tecnología que la provincia puso a disposición para el área de seguridad.

El secretario de Cooperación de la Provincia de Santa Fe, Cristian Cunha, anunció la realización del encuentro este miércoles durante una entrevista en el programa Radiópolis, de Radio 2. Allí sostuvo que las condiciones de seguridad son necesarias para atraer inversiones y explicó que la exposición busca mostrar los cambios que, según su evaluación, se produjeron en Rosario mediante el trabajo conjunto del Estado y el sector privado.

“La seguridad es una plataforma para el desarrollo económico, porque nadie puede pensar en invertir si antes no hay seguridad”, afirmó Cunha en esa entrevista. El funcionario vinculó la iniciativa con el plan de seguridad del gobernador Maximiliano Pullaro y planteó que ese trabajo debe acompañarse con acciones para impulsar el crecimiento de la ciudad.

Como parte de su evaluación, Cunha comparó la cantidad de homicidios registrada hasta esta altura de 2023 con la del mismo período de 2026. Según expresó, la cifra pasó de 210 a algo más de 60 casos. Se trata de los números citados por el funcionario durante la entrevista, con los que fundamentó su valoración sobre la evolución de la seguridad.

La exposición fue presentada esta semana en la Bolsa de Comercio de Rosario. En esa actividad, el presidente de la Fundación Rosario, Nicolás Ruggiero, explicó que el proyecto apunta a recuperar la confianza de quienes miran a la ciudad como un posible destino de inversiones.

Ruggiero sostuvo que un cambio en la realidad de una ciudad necesita también hacerse visible para reconstruir esa confianza. En su evaluación, Rosario ya reúne condiciones para recibir nuevas inversiones y seguir creciendo. Por eso, señaló que la fundación asumió la organización del encuentro como una forma de mostrar esa transformación hacia afuera y procurar que la recuperación que describe tenga continuidad.