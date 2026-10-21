El Tribunal N.º 1 de Avellaneda absolvió por el beneficio de la duda a Alan Gil y Mariano Sánchez, los dos acusados por el asesinato de Juan Calvente. El hincha de Independiente murió baleado el 15 de enero de 2022, cuando viajaba en una caravana de micros hacia La Plata para asistir al partido contra San Lorenzo por el Torneo de Verano.

El juicio terminó sin una condena por el homicidio. Sánchez recibió una pena de dos años de prisión por tenencia ilegal de arma de guerra, aunque la Justicia determinó que esa arma no fue utilizada para efectuar los disparos mortales. La fiscalía había solicitado penas de 12 años para Gil y de 14 para Sánchez.

Durante las audiencias no se pudo establecer quiénes dispararon contra los vehículos. Según lo expuesto en el juicio, hubo más de un tirador, pero no se acreditó que los acusados tuvieran las armas utilizadas en el ataque. Esa insuficiencia probatoria derivó en las absoluciones.

Entre los elementos de la investigación había un video que mostraba a los dos acusados en una moto, a menos de 100 metros del lugar del hecho. En las imágenes, uno guardaba un arma en una mochila antes de que ambos se alejaran. Sin embargo, ese registro y el arma encontrada en poder de Sánchez no permitieron acreditar su responsabilidad en el crimen.

El ataque ocurrió alrededor de las 19.30, a la altura de Wilde. La caravana se encontró con un corte de vecinos del barrio de emergencia Rancho Grande, que reclamaban por la falta de electricidad desde hacía 36 horas. Los micros llevaban a integrantes de la barra y de las peñas hacia la cancha de Estudiantes, donde se disputaba el encuentro.

Algunos integrantes de la barra bajaron para pedir que liberaran un carril. Tras la negativa comenzó una pelea y parte de la caravana logró avanzar. Los últimos tres vehículos volvieron a quedar detenidos cuando los manifestantes reorganizaron el corte. En ese contexto comenzaron los disparos.

Calvente recibió un balazo en el tórax que le provocó la muerte. Otro hincha, Carlos Ruiz Díaz, sufrió dos heridas de bala y sobrevivió después de recibir atención hospitalaria.

El abogado de la familia, Juan Manuel Lugones, cuestionó en declaraciones a TyC Sports la investigación inicial. Sostuvo que sus deficiencias impidieron alcanzar otro resultado y acusó a esa instrucción de buscar quitar responsabilidad a la Policía. Esa es la posición del representante de la familia.

Daniela, hermana de Calvente, expresó al mismo medio su dolor por el fallo y señaló que una condena habría ayudado a transitar el duelo. Recordó que Juan acababa de cumplir 36 años y dejó dos hijos. Para la familia, la falta de una respuesta sobre quién lo mató mantiene abierto el reclamo de justicia.