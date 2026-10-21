Donald Trump y el vicepresidente JD Vance transmiten mensajes diferentes sobre la economía estadounidense en medio de las preocupaciones por los precios. Mientras el presidente describe una “edad de oro”, Vance reconoce la frustración de los ciudadanos y sostiene que el gobierno todavía debe trabajar para mejorar su situación.

La diferencia atraviesa sus actividades de campaña. En un acto en Kentucky en apoyo a candidatos republicanos, Trump aseguró que el país está mejor que nunca. También desestimó las inquietudes sobre el costo de vida, a las que calificó como un “engaño”, aunque en otras intervenciones admitió que la gasolina está cara.

Vance adoptó un tono distinto durante un encuentro con ciudadanos transmitido por CBS News. Allí reconoció que los precios de los combustibles son demasiado altos y afirmó que la administración trabaja para reducir las dificultades. Ante una pregunta sobre el contraste con el discurso presidencial, sostuvo que Trump alude a nuevas inversiones y que sus efectos necesitan tiempo.

“Tenemos que hacer más, y sin duda podemos hacerlo mejor”, expresó el vicepresidente en ese foro. Para explicar su cercanía con esas preocupaciones, recordó su infancia en una familia trabajadora y las dificultades que el encarecimiento de la gasolina generaba para su abuela.

Los discursos se producen en un contexto económico adverso, según el reporte de Associated Press. La agencia señala que la confianza económica cayó este mes a su menor nivel en más de una década, que la tasa hipotecaria promedio a largo plazo alcanzó un máximo de casi tres años y que el desempleo aumentó ligeramente el mes pasado.

El mismo informe indica que el encarecimiento de la gasolina presiona sobre la inflación. Trump, por su parte, ha presentado los mayores costos del combustible como un sacrificio necesario para la seguridad estadounidense y mundial en el contexto de la guerra con Irán.

Las reacciones recogidas por AP muestran diferencias incluso entre quienes apoyan al presidente. Conda Little, una jubilada de 76 años que asistió a un acto en Dalton, Georgia, consideró que Trump ofrece una imagen demasiado favorable de la economía y que Vance resulta más auténtico. Aunque mantiene su confianza en el mandatario, señaló el malestar que provoca el precio de la gasolina.

Otros simpatizantes sostienen su respaldo. Mary Bunker, de 67 años, quien trabaja como mesera y conductora de DoorDash, dijo a AP que siente la presión de los combustibles, pero valora las rebajas impositivas y confía en la experiencia empresarial de Trump.

Entre los críticos, Santiago Rodriguez, un estudiante de Texas de 19 años entrevistado por la agencia en un mitin del demócrata James Talarico, opinó que el presidente no comprende las dificultades económicas de la clase trabajadora.

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