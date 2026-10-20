Axel Kicillof cuestionó a Javier Milei por sus declaraciones sobre los argentinos que no llegan a fin de mes. Durante una visita al municipio de Ezeiza, el gobernador bonaerense sostuvo que las familias afrontan sus gastos con deudas y una caída en sus condiciones de vida, y responsabilizó a la política económica nacional por esa situación.

“Yo le voy a decir al presidente cómo se llega a fin de mes: viviendo mucho peor”, afirmó Kicillof. Su respuesta apuntó al argumento que Milei había expresado el lunes durante su participación en la exposición Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén: “Si se quedan sin plata el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”.

El gobernador describió distintas formas de endeudamiento que, según señaló, permiten a los hogares cubrir sus necesidades. Mencionó el sistema financiero, las tarjetas de crédito, las billeteras y las financieras, además de los préstamos de familiares y amigos. Aseguró que “las familias se están endeudando de a millones”.

“Se está generando realmente una pelota de deuda que es responsabilidad de esta política económica”, sostuvo. Para Kicillof, la posibilidad de seguir afrontando gastos mediante esos recursos no implica que los ingresos alcancen para completar el mes.

El mandatario provincial también acusó al Presidente de burlarse de quienes atraviesan dificultades económicas. Dijo haberlo escuchado actuar “con un cinismo desconocido y creyéndose gracioso o inteligente”, y planteó que Milei decide ignorar esos problemas o desconoce la situación del país.

En su exposición en Neuquén, Milei había atribuido al kirchnerismo la expresión sobre las dificultades para llegar a fin de mes. “La idea de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez que impulsó el kirchnerismo”, declaró. También calificó esa frase como “una tontería del tamaño de una casa”.

El Presidente ya había utilizado un razonamiento similar en agosto de 2025. Durante el cierre de un evento de la Fundación Faro, en Puerto Madero, sostuvo que, si la gente no llegara a fin de mes, las calles tendrían que estar llenas de cadáveres.