Martín Negri, investigador del CONICET, recibió la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2026 en la categoría Senior por un proyecto de reciclaje de baterías de ion-litio. El trabajo apunta a recuperar litio, níquel, cobalto, manganeso y aluminio de unidades usadas para incorporarlos nuevamente a procesos productivos.

El reconocimiento fue otorgado en septiembre de 2026 y organizado por el CONICET y el Institut français d'Argentine, con el apoyo de TotalEnergies Argentina. La propuesta se inscribe en la economía circular: busca aprovechar materiales presentes en baterías que ya cumplieron su vida útil.

Negri dirige el Laboratorio de Materiales Compuestos y Energía (LAMCE), perteneciente al Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE). El proyecto se desarrolla en colaboración con el Laboratorio de Polímeros del Centro de Investigaciones en Hidratos de Carbono (CHIDECAR).

La recuperación de los metales requiere varias etapas. Primero se neutraliza la carga eléctrica de las baterías para evitar explosiones durante su procesamiento. Después se trituran y se separan sus componentes internos. A continuación, mediante tratamientos químicos, se obtienen soluciones acuosas que contienen los metales disueltos.

Para separarlos, la metodología utiliza cápsulas poliméricas diseñadas para captar sales específicas. Estas cápsulas se fabrican con biopolímeros. Su función dentro del proceso es permitir la recuperación de los materiales seleccionados a partir de esas soluciones.

Entre los avances reportados figura la aplicación de la metodología en baterías de celulares. El siguiente objetivo es trabajar con baterías de automóviles, para lo cual se mantienen conversaciones con una empresa automotriz. Esa etapa aparece como una línea de desarrollo prevista, sin resultados informados todavía para ese tipo de unidades.

La propuesta contempla que los elementos recuperados puedan utilizarse en la fabricación de nuevas baterías y en otros sectores, como los semiconductores y la medicina. Así, el proyecto combina la búsqueda de aprovechamiento económico de esos materiales con el objetivo de reducir el impacto ambiental de las baterías descartadas.

El trabajo también incluye una dimensión social: plantea colaborar con recicladores urbanos y transferir conocimientos generados por la investigación. Esa articulación forma parte de los objetivos del proyecto, junto con el desarrollo del procedimiento para recuperar los metales.